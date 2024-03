Cubillos y posición de la UDI por Las Condes: “Lo siento como un intento de mantener el control de una municipalidad”

La otrora ministra de Educación en la segunda administración de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos (ind.-ex UDI), se refirió la mañana de este jueves a las críticas que surgieron desde la directiva de la UDI por su intención de ir como candidata independiente a la alcaldía de Las Condes, esto mientras dicho municipio está administrado por la gremialista Daniela Peñaloza, quien anunció que irá por la reelección.

Cubillos ya inició la recolección de firmas para patrocinar su candidatura. Dicha acción molestó al presidente de la UDI, Javier Macaya. “La manera de juntar firmas por fuera de la institucionalidad de la oposición al final lo que hace es hacerle un daño a lo que significa la unidad de propósito de la oposición”, dijo el senador el martes a radio ADN. Además, en la misma oportunidad aseguró que buscará conversar con Cubillos para que evalúe la posibilidad de asumir una candidatura municipal fuera de Las Condes.

Bajo ese contexto, la exmilitante gremialista se mostró molesta con la directiva del que era su partido. “Más que atacarme a mí la directiva de la UDI, tendrían que ser bastantes más claros en defender porqué la reelección de la actual alcaldesa es buena”, dijo en conversación con radio Pauta.

Si bien, Cubillos reconoció que ha “generado incomodidad en la directiva de la UDI”, aseguró que no lo siente como “una animadversión personal, sino que lo siento como un intento de mantener el control de una municipalidad por parte de una directiva. Y eso es mucho más peligroso”.

“Yo no hago política en términos personales, me carga esa cuestión. Nunca he estado en eso, yo no peleo personalmente en la política. Lo que sí siento es que es un afán de controlar un municipio en particular”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que “si hubiera animadversión personal no me estarían pidiendo que me fuera a las otras comunas, me exportan, que vaya a gobernadora, que vaya a los otros municipios. Por eso no lo veo ahí. Lo veo como un afán de mantener el control de una municipalidad. Y por eso me parece sano que llegue al municipio personas que no le deban ni el cargo ni que le tenga que responder una directiva. Eso no me parece bien”, recalcó.