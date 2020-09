Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, en Conversaciones LT: “Hay una forma encubierta de plantear un veto al PC”

“Aquí vamos a lograr la unidad entendiendo que vamos a correr todos juntos y comprometiendo el apoyo al que gane las primarias”. Con estas palabras, el alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista, Daniel Jadue, hizo frente a los cuestionamientos que han surgido en sectores de la oposición ante una eventual candidatura presidencial.

En Conversaciones LT -un ciclo de diálogos exclusivos para suscriptores de La Tercera-, el edil abordó su posicionamiento como una de las figuras mejor evaluadas en la centroizquierda y reafirmó ser partidario de ir a primarias con todo el sector.

Además, se refirió a la molestia que generaron sus dichos respecto a el que programa del conglomerado que gane esta instancia, “se convierta en columna vertebral del programa que concordemos entre todos”. Uno de esas críticas, por ejemplo, fue del presidente de la DC, Fuad Chahin.

Cuestionamientos que, en opinión del alcalde, no tienen que ver precisamente con el programa del PC, sino con un tema distinto: “Hay quienes que no están dispuestos a trabajar en cosas que no son de ellos", dijo y agregó -citando al diputado DC, Iván Flores- que “no es el momento de ningunear a nadie, no es el momento de vetar a nadie".

En esa línea, aseguró que llamó la atención que después de plantear que estaba “absolutamente disponible" a ser candidato presidencial, “salieron todos a decir que Chile necesita más (...) Es una forma media encubierta de plantear un veto al PC".

“Nadie ha salido a criticar el programa que tengamos, sólo la posibilidad de que un comunista sea candidato. Nadie ha salido a decir que no queremos esto, que no quieren farmacias populares, ópticas populares, inmobiliarias populares. La pregunta es entonces, ¿la crítica es con nombre y apellido o al programa? Yo no he escuchado críticas al programa”, recalcó Jadue.

Y añadió: “Para algunos un comunista no puede llegar a La Moneda. Para algunos, los comunistas pueden salir segundos, terceros o cuartos, pero no ganar unas presidenciales. Resulta bien poco democrático o amistoso”.

"No he escuchado nunca al Partido Comunista ni vetando ni censurando a nadie. Sí he escuchando a muchos censurando y vetando al PC, pero nunca hemos dicho, por ejemplo, ‘con la DC no vamos a ninguna parte’”, expresó.

En ese sentido, dijo que el hecho de ser ahora uno de los políticos mejor evaluados “es por la aprobación de Chile a lo que hemos hecho en Recoleta. Ese lugar donde aparece el PC lo ha definido la ciudadanía, nadie más. Que algunos dirigentes salgan a ningunear la opinión de la ciudadanía, me parece poco democrático”.

“Si ellos se sienten amenazados es un problema que tienen que resolver. Esto debe resolverlo la ciudadanía, yo espero que lleguemos a la unidad, a unas primarias”, reforzó.

“Hay una mujer, la senadora Ximena Rincón (DC), que dijo que estaba dispuesta a participar en primarias con todos. Pero en una entrevista anterior, dijo que si la segunda vuelta fuera entre Jadue y Lavín, ella anularía. O sea, ella dice que va a una primaria con todos, pero vota nulo si el candidato que gana no es ella. Eso me parece profundamente antidemocrático”, sostuvo y calificó los dichos como un “ninguneo”.

Por otra parte, consultado sobre si respaldaría a un candidato que no fuera del PC, sino de otro partido de la oposición, afirmó que "lo hemos hecho tantas veces. Hemos votado por candidatos que no son de nuestro partido, nosotros creemos en la unidad, somos generosos, incluso se nos conoce por ser los más leales, lo que no pueden decir todos los partidos. (La unidad) es algo que para nosotros es natural en la política de alianzas”, concluyó.