Daniel Jadue “saluda” proclamación de Gabriel Boric como candidato presidencial y dice que espera “que nos encontremos en una primaria, ojalá de toda la oposición”

El alcalde de Recoleta y candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, “saludó” la proclamación que Convergencia Social hizo este miércoles del diputado Gabriel Boric como candidato presidencial del partido.

Durante esta mañana y en un acto formal donde se dio a conocer su disponibilidad para competir por La Moneda, Boric también “saludó” a Jadue - a quien calificó como su “amigo” y a la abanderada del PS, Paula Narváez.

Al respecto, el jefe comunal comunista indicó que “saludo no solo a Boric, no solo a Gabriel, sino que a demás que el Frente Amplio levante una candidatura y espero que nos encontremos en una primaria, ojalá de toda la oposición y si no es así, al menos de todos los sectores antineoliberales para fomentar la unidad de la izquierda y ahí pasar a una unidad mayor”.

Sus declaraciones se dieron en el marco de la firma de un acuerdo para promover la coordinación entre los municipios y compartir soluciones innovadoras a problemas comunes, entre los candidatos de oposición a la alcaldía de La Reina, Sara Campos; de Peñalolén, Carolina Leitao; de Recoleta, Daniel Jadue; de Independencia, Gonzalo Durán; además del de Renca, Claudio Castro.

Sobre los dichos de Boric, Jadue sostuvo que “somos muy cercanos. Nos conocemos. Y tenemos confianza, además, más allá de las diferencias que hemos podido tener en el último tiempo, hemos ido construyendo una relación de bastante confianza que te permite no solo el diálogo, sino que además, pensar en el Chile que queremos con mínimos comunes”.

Finalmente, al ser insistido sobre una eventual primaria para elegir a la carta de la oposición que compita por la presidencia, Jadue dijo “yo entiendo que Gabriel ha dicho que está disponible para una primaria lo más amplia posible, lo mismo ha dicho el PC, pero no he escuchado lo mismo de otros sectores. Ellos tienen algunas cosas que resolver, en lo que es unidad constituyente que en el último tiempo hemos visto que han tenido problemas y discusiones internas de seguir con la DC o dejarla fuera”.

PR y FRVS piden primaria

El presidente y candidato del Partido Radical, Carlos Maldonado, sostuvo tras la proclamación de Boric, que “basta de ingeniería política bajo cuatro paredes. Vamos todas y todos los candidatos de la centroizquierda a una sola gran primaria legal el 4 de julio y que la gente decida para construir mayoría y hacer los cambios que Chile necesita”.

Mientras que el timonel y precandidato de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, sostuvo que “bienvenido Gabriel. Es muy importante que el Frente Amplio esté en esta primaria presidencial, ojalá del mundo transformador, del mundo antineoliberal (...) para ponernos de acuerdo en los aspectos sustantivos, en los cambios que hay que hacer, más allá de los nombres de los candidatos”.

