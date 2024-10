Daniel Jadue tas emitir su voto: “Tengo toda la tranquilidad que hoy día en la tarde vamos a tener un tremendo resultado”

A las 14.00 el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salió de su hogar en la comuna de La Reina -donde cumple arresto domiciliario- para emitir su voto. si bien, tenía contemplado un punto de prensa con los medios presentes, este no se pudo concretar debido al revuelo que generó sus asistencia al local de votación.

En virtud de ello, el exjefe comunal conversó con los medios desde su residencia en La Reina, una vez que regresó de sufragar. Allí no solo criticó el actuar de los medios, sino que además, aseguró que tanto él como su pareja sufrieron agresiones.

“Lamentar eso sí y lo digo con mucha tristeza que no hayamos podido hacer un punto de prensa ya como lo habíamos acordado debido a que sus colegas y lo digo con mucho respeto no respetaron el acuerdo que yo vi durante toda la mañana la prensa en ninguna de las entrevistas que vi que se le tiraran con las cámaras y con los micrófonos encima las personas sino que lo sigan con respeto pareciera que no es el mismo respeto que se nos tiene a nosotros en particular y luego con mucha molestia y más encima haber después que todos dicen caótica votación de Daniel Jadue cuando el caos lo generaron los medios y eso es absolutamente lamentable y deplorable”, lamentó.

Sumado a ello, agregó: “Yo entiendo que ustedes estén haciendo su pega pero la verdad que uno esperaría que los medios pusieran el énfasis en recolectar la información y no en acosar e incluso maltrataron y golpearon a mi pareja maltrataron y golpearon a mi equipo no de tal manera de impedir ustedes no tenían sus colegas no ustedes pero sus colegas no tenían ninguna intención de que conversara”.

Por otra parte, aseguró tener “toda la tranquilidad que hoy día en la tarde vamos a tener un tremendo resultado en la comunidad recoleta porque el cariño que la gente tiene por cómo le cambiamos y le mejoramos la vida durante estos últimos 12 años está palpable ahí”.