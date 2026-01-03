SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Daniel Manouchehri (PS): "Debemos aspirar a que exista un único gran partido socialista, con el FA y el Socialismo Democrático"

    El diputado por Coquimbo marca diferencias con el PC y su llamado a la movilización. Aunque es partidario de conformar una coalición con ellos, la DC y el resto de la izquierda, promueve un entendimiento preferencial entre fuerzas socialistas, que incluye al Frente Amplio.

    Cristóbal Fuentes 
    Cristóbal Fuentes

    En noviembre de 2025, el diputado Daniel Manouchehri (Partido Socialista) se consagró como la figura más votada a nivel nacional en la elección parlamentaria. Con ese sólido respaldo ciudadano -que permitió su reelección-, en la izquierda es proyectado como uno de los rostros más influyentes de la oposición al gobierno de José Antonio Kast.

    En esta entrevista, el parlamentario sincera su meta a mediano plazo: consolidar una nueva fuerza socialista, donde tienen cabida su partido, el PPD y también el Frente Amplio (FA). “No sacamos nada con tener cuatro o cinco partidos de ideas socialistas si actúan descoordinados”, plantea.

    El triunfo de Kast abrió un debate en la izquierda sobre el carácter de la oposición. ¿Cuál será la receta del PS?

    Generar un diagnóstico respecto de la derrota y, en base a eso, realizar una propuesta país. Eso es importante para enmendar lo que se ha hecho mal y volver a conectar con la ciudadanía. Implica un repliegue pensando en generar una oposición inteligente, que entienda que oponerse a todo como deporte es un error, la capacidad de marcar límites, defender derechos y empujar soluciones. Si queremos volver en cuatro años, no va a ser con consignas, sino con la capacidad de construir un acuerdo de futuro.

    Habla de una oposición inteligente. ¿Faltó inteligencia en la oposición que fueron con Sebastián Piñera?

    El momento que se vivió con Piñera fue distinto al que se vive hoy con José Antonio Kast. Repetir fórmulas nunca es conveniente.

    ¿Es un imperativo para usted consolidar una coalición de toda la oposición?

    La unidad de las fuerzas progresistas es fundamental para avanzar en una agenda de cambios. Pero no se puede confundir con uniformidad. Con el PC y el FA indudablemente tenemos que construir coalición, porque divididos la posibilidad de generar cambios en la sociedad es nula.

    Una coalición que recoja a los partidos grandes, entonces.

    No. Una coalición amplia siempre va a estar liderada por los partidos más grandes, pero que pueda recoger a todas las fuerzas. El aporte del PPD, el Partido Liberal, la DC, puede ser importante.

    ¿Qué tanto debe marcar diferencias el PS? Se evidenciaron disensos en torno al llamado del PC a la movilización.

    Tenemos miradas distintas con el PC. Para el socialismo, el camino es construir mayorías y no escalar tensiones. Con el PC podemos y vamos a trabajar en la conformación de una coalición, pero indudablemente las estrategias no son las mismas. Tenemos que cuidar la convivencia democrática: los chilenos esperan tranquilidad para vivir mejor y no una mayor crispación.

    ¿Fue un error el llamado del PC?

    Defiendo el derecho a manifestarse, pero condenamos cualquier forma de violencia o cualquier intento de deslegitimar la democracia. La movilización no puede ser un atajo cuando no se tienen mayorías. No se puede estar convocando a movilizaciones sin antes tener un motivo para esa movilización.

    ¿Hoy el PS tiene una identidad propia? ¿Ofrece un proyecto distinto que el FA o el PC?

    El FA es un partido de ideas socialistas. El PC, de ideas comunistas. Lo que nos separa con el FA, con el PPD o el Partido Liberal son más bien los liderazgos individuales, temas generacionales o culturales. O las formas. La diferenciación con el PC está dada por la historia. En el mediano plazo, creo que nosotros debemos aspirar a que en Chile exista un único gran partido socialista.

    ¿A quiénes invitaría a esa reflexión?

    Los partidos que son parte del Socialismo Democrático (SD) y el FA son los partidos que, a mi juicio, debiesen conformar una fuerza socialista en Chile. Eso es urgente. Las ideas socialistas están en el PS, en el PPD, pero también en el FA. Y la tarea es poder unir estas ideas y fuerzas socialistas en desafíos comunes.

    ¿A través de una fusión o una incorporación al PS?

    Es muy adelantado hablar de cuál sería una fórmula, porque primero tiene que existir la conciencia de eso. El socialismo en Chile ha estado en su historia dividido y ha tenido la capacidad de poder unirse. Hoy no sacamos nada con tener cuatro o cinco partidos de ideas socialistas si actúan descoordinados.

    ¿Ve a su partido cercano al FA? Si uno les pregunta a los senadores PS, probablemente van a decir que se sienten lejanos.

    Existen diferencias de carácter personal, cultural y generacional con el FA. Pero la unidad se trata de poner los intereses generales por sobre los particulares, no de un club de amigos. El socialismo chileno solo tendrá futuro en la unidad de las fuerzas socialistas. Eso implica una relación política constante y fluida entre el SD y el FA.

    ¿Y qué caracterizará al PS a partir de marzo?

    El PS tiene que hacer tres cosas fundamentales: defender los derechos de la gente que puedan intentar restringirse, generar propuestas de país como alternativa a la derecha, y dar una lucha férrea en contra de la corrupción, abordar la deslegitimidad de las instituciones.

    Es extendido en el oficialismo que el gobierno fue uno de los factores que explican la derrota de Jeannette Jara. ¿Lo ve así?

    A mi juicio, perdimos por no cumplir las expectativas, por perder el control de la agenda y la batalla comunicacional. Dentro de lo primero, la gente esperaba que acontecieran cambios durante este gobierno que no sucedieron. En gran parte, por no contar con mayorías en el Congreso. Pero hoy la ciudadanía es muy exigente: cuando no cumples, te cambia en las urnas.

    ¿Hace falta una autocrítica mayor del SD? En la coalición se habla de la responsabilidad del gobierno, pero se omite a Monsalve, la casa de Allende, la lenta reconstrucción en Valparaíso.

    Existen responsabilidades compartidas de todos los actores que hicieron parte del gobierno. El PS y el SD fueron parte del gobierno, por tanto, tienen una responsabilidad similar a la que puede tener el FA en la conducción del gobierno. Todos los casos que enumera contribuyeron a perder credibilidad ante la ciudadanía.

    El senador Espinoza pide su desafuero. Es algo inédito en el PS. ¿Cuánto perjudica al partido el conflicto?

    El debate público con el senador Espinoza no tiene sentido. Agradezco el apoyo unánime de mi bancada y de miles de personas que consideran que no se puede amedrentar a quienes persiguen la corrupción. Dejemos que los tribunales resuelvan de manera independiente. En algún momento el PS tendrá que hacerse cargo políticamente del actuar del senador Espinoza.

    Daniel Manouchehri (PS): “Debemos aspirar a que exista un único gran partido socialista, con el FA y el Socialismo Democrático”
