De “Como bien dijo Shakira...” a “Voy a quedar en ridículo”: frases que marcaron la acusación contra Jackson

La sesión en la Cámara de Diputados -que terminó rechazando la acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson (Desarrollo Social)- se prolongó durante casi horas este jueves. El inicio fue a las 10:00 con la primera intervención, de la abogada defensora del secretario de Estado, Claudia Sarmiento, que invocó la cuestión previa del libelo. El escrito finalmente se desechó con 68 votos a favor del libelo, 76 en contra y 2 abstenciones.

La discusión, que terminó cerca de las 16:00 horas, estuvo marcada por diversas alocuciones que llamaron especialmente la atención. Revisa a continuación algunas de ellas:

Cristhian Moreira - UDI

“Con más argumentos y antecedentes, me han hecho ver y recapacitar una decisión muy apresurada y equivocada que había tomado. Además, en estos días, desgraciadamente, el ministro Giorgio Jackson no ha demostrado arrepentimiento alguno o hacer un mea culpa. Sorry ministro, votaré a favor”.

Abogada Claudia Sarmiento - (Defensa de Jackson)

“Es sorprendente que existan pasajes (del escrito) donde se aborda derechamente el carácter del ministro. Donde se le tilda en su temprana participación más bien como mesiánica, su primera elección como una en que él habría sido subsidiado. Se lo personifica como un hombre que es moralmente superior al resto. Ruega decir que las críticas al carácter de una persona o a su trayectoria política no son una causal que habilite para la procedencia de una acusación constitucional”.

Joaquín Lavín - UDI

“Existen argumentos políticos contra el actuar del ministro de Desarrollo Social, claro que sí, pero no creo que existan antecedentes concretos que den cuenta que el ministro violó gravemente la Constitución y las leyes”.

Ericka Ñanco - RD

“Colegas republicanos, como bien dijo Shakira, ‘se les acaba el argumento’”.

Johannes Kaiser - REP

“Estoy haciendo el Naranjo, weón; voy a quedar en ridículo. Okey, tráiganme una Biblia”.

Marcos Ilabaca - PS

“Esta acusación debe ser de las más débiles que le ha tocado revisar a esta cámara, fundada en verdades medias, o directamente en falsedades propias de un partido que hoy día actúa como matón de circo en esta sala”.

José Carlos Meza - REP

“Si fuera por acusar a un ministro que nos cae mal, hubiéramos acusado al ministro Jackson el 11 de marzo. Ministro Jackson, no se quede tranquilo, porque los Republicanos llegamos y no nos vamos a ir”.

Gustavo Benavente - UDI

“Con el perdón del Olimpo, voy a hacer descender al ministro Jackson por algunos minutos, a esta Tierra de seres imperfectos”.

Ministro Giorgio Jackson

“Lo que sopesó e inclinó la balanza tanto de los parlamentarios y parlamentarias oficialistas, a quienes, por supuesto agradezco su respaldo, como también de quienes no son del oficialismo”. “Cruzaron la frontera del oficialismo para conseguir esos votos que pudieran deducir que no haya argumentos para interponerlas”.

Ministra Ana Lya Uriarte

“Hicimos todo el esfuerzo para demostrarles a los parlamentarios que esta acusación era impropia”.