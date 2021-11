Debate senatorial por la Región Metropolitana: Acusación Constitucional, violencia en torno al estallido social, Ley de Indulto y seguridad ciudadana marcaron la pauta

Este martes se realizó un nuevo debate parlamentario, que involucró a cuatro candidatos al Senado por la Región Metropolitana (circunscripción 7): Eugenio Ortega, candidato por el Partido Demócrata Cristiano, Verónica Pardo, independiente que busca un cupo por el Partido Liberal, Carolina Lavín de la UDI y Rojo Edwards por el Partido Republicano.

En el marco de un nuevo episodio del ciclo Debates LT, parte de los abanderados que buscarán uno de los cinco escaños por la RM en la Cámara Alta el próximo 21 de noviembre enfrentaron posiciones acerca de la Acusación Constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, la violencia en el contexto del estallido social, el proyecto de Ley de Indulto y el actual escenario de la seguridad ciudadana.

Acusación Constitucional

Los candidatos al senado por la RM se refirieron al actual proceso de Acusación Constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Eugenio Ortega (DC), señaló que “se esta haciendo justicia con un problema de incompatibilidad de roles que ha tenido (el Presidente). Fue raro que no se hiciera una votación telemática. Cuando se acusó a Yasna Provoste la derecha estuvo 6 u 8 horas para que permitir que un disputado que estaba enfermo pudiera dar su votación”.

Verónica Pardo (IND), por su parte, indicó que la acusación “demuestra la incapacidad de diálogo que estamos ofreciendo a la ciudadanía. La gente está con rabia, está dolida, creen que los políticos se ríen de la ciudadanía, y el presidente Sebastián Piñera es más de lo mismo, porque no se separan los negocios con el poder político”.

Carolina Lavín (UDI) afirmó que “este es un tema que solo le importa al mundo político. No digo que no se haga (la acusación). El Presidente no me representa, por la falta de ponerse los pantalones con la delincuencia y la corrupción, pero la izquierda lo utiliza como estrategia permanente para liquidar el Estado de Chile”.

Rojo Edwards (PRep) expresó que, si bien, “Piñera no es santo de mi devoción, nunca vi un show de esta magnitud. En vez de esperar los antecedentes de la Fiscalía, la izquierda pone una acusación 9 días antes de que se termine la campaña”.

Ley de Indulto

Respecto a la propuesta de Ley de Indulto impulsada por la candidata presidencial, Yasna Provoste, Eugenio Ortega (DC) -de su propio partido- apuntó a que “todos los delitos deben ser sancionados. Nosotros creemos en el Estado de derecho, pero también, cuando existen estos conflictos, hay que buscar una solución política. Eso se llama justicia transicional”.

Verónica Pardo (IND) aseveró que no está “a favor de ningún tipo de violencia. Me asombra cómo adultos que tenemos al lado instalan la idea de que la izquierda es violenta. No estoy a favor de la Ley de Indulto con la tipificación que tiene hoy”.

Carolina Lavín (UDI) rechazó que la candidata presidencial del Nuevo Pacto Social “sea la autora de una Ley de Indulto en una situación que fue aberrante para todos, como el estallido social. Con personas lesionadas y propiedad privada que sufrió en manos de delincuentes y terroristas. Nos sorprende que vengan ‘ofertazos’ haciendo como que eso no pasó. Aquí la ley tiene que ser pareja”.

Rojo Edwards (PRep) argumentó que “se están presentando dos visiones de país. Unos están viendo cómo liberan a delincuentes, incluyendo delitos de homicidios frustrados con alevosía, y los republicanos estamos viendo cómo meterlos presos, a los que quemaron las pymes, las iglesias”.

Seguridad ciudadana

En cuando a la posibilidad de Reforma de Carabineros y las medidas que se proponen para seguridad ciudadana, Eugenio Ortega (DC) advirtió que “Carabineros necesita un reforma importante. Tenemos que enfrentar el tema de los narcos y no solo poner a la gente pobre en las cárceles. El populismo penal no ha sido la solución”.

Verónica Pardo (IND) enfatizó que “la cárcel no es la única solución. También son los espacios de desarrollo y crecimiento”.

Carolina Lavín (UDI) respondió, señalando que “lo primero que tenemos que hacer es potenciar a Carabineros, darles más herramientas, protegerlos y también a Gendarmería, quienes arriesgan su vida al interior de las cárceles”.

Para Rojo Edwards (PRep) “no está en la propuesta de José Antonio Kast la idea de refundar Carabineros, eso es infantilismo revolucionario. Queremos fortalecer toda la línea del crimen”.

Primera propuesta

Consultados sobre cuál sería su primer proyecto ante la eventualidad de llegar al Senado, el candidato DC Eugenio Ortega destacó la “evasión” y la “recuperación del litio” como algunos de los puntos a combatir. “No vamos a superar los problemas de Chile simplemente con represión”, sostuvo.

Verónica Pardo (IND) dijo que instalaría el “cambio climático” y “las mujeres” como sus primeros temas a tratar. “Me parece vergonzoso que el señor Kast tenga un negacionismo sobre el asunto. La política va a 20 años de diferencia con los científicos”.

Carolina Lavín (UDI) apuntó al “emprendimiento de las mujeres”. “Me gustaría incentivar que las mujeres emprendieran. Cuando una mujer sale adelante, toda su familia sale adelante”.

Rojo Edwards (PRep), por su parte, expresó: “Quiero ser el senador mano derecha de la implementación del programa de José Antonio Kast desde el Senado”.