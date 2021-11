Debate presidencial “Las regiones también son Chile”: Sólo tres de los siete candidatos participaron

Con ausencia de cuatro candidatos, se llevó a cabo la tarde de este sábado el debate presidencial “Las regiones también son Chile”, instancia ideada por estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad de La Frontera, y a la que se unieron las universidades de Los Lagos, de Aysén y de Magallanes, todas las cuales integran la Red Patagonia Cultural, y donde se abordaron temáticas como la descentralización, el desarrollo regional, la educación pública, medio ambiente, interculturalidad y salud.

En el encuentro virtual participaron los aspirantes a La Moneda Yasna Provoste, Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami y la transmisión comenzó con ácidas críticas por parte del líder del PRO en contra del abanderado por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a quien reprochó de estar conectado a la misma hora haciendo un live en su cuenta de Instagram, y no asistir a esta convocatoria. A la vez, apuntó sus dardos contra Kast, Sichel y Parisi, definiéndolos como “una vergüenza”.

“Es una vergüenza que José Antonio Kast, que propone desmantelar sus universidades, desmantelar el Estado, matar Codelco, no dé la cara y se esconda de los últimos cinco debates. Porque en una encuesta le va bien, siempre se esconde. Es una vergüenza para la democracia. Acabo de saber que el diputado Boric estaba conectado recién, otra vergüenza. El candidato Sichel, al que veo que Sebastián Piñera le cortó el internet porque prefiere a Kast es otra vergüenza decir que no puede estar porque estamos en cuarentena. Franco Parisi, otra vergüenza. Nos manipulan las encuestas, manipulan el momento y matan el debate democrático a 14 días de la elección. No tienen tiempo para debatir ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer, es una gran manipulación”, acotó ME-O en su minuto inicial.

Educación superior y regiones

En el primer bloque se discutió la situación de la educación superior en las regiones, donde la candidata de Nuevo Pacto Social sostuvo que “vamos a aumentar el tiempo de cobertura de la gratuidad como medida de urgencia por dos ejercicios presupuestarios, un año para la educación superior universitaria, un semestre para las carreras técnicas. Vamos a terminar con el CAE de manera gradual, seria y financiable. Vamos a detener de inmediato todos los procesos de ejecución de deuda, vamos a reconocer a aquellos que están al día en el pago y reemplazaremos el CAE por otro de carácter estatal, sin la banca en condiciones decentes de pago, sin lucro. Y en el caso del fondo solidario revisaremos los casos de deudas aceleradas y paralizar todas las ejecuciones para reordenar el sistema sin que ello genere un perjuicio a las universidades”.

Por su parte, el aspirante por el pacto Unión Patriótica recalcó que “hay que avanzar hacia la educación pública y distinguimos dos aspectos: las entidades que tengan realmente un afán público y que se coloquen en lo que es un plan general de país, que hoy no existe porque todo está determinado por el mercado (…) El rol de las universidades es estar íntimamente relacionadas y de ahí crecer con la producción regional. La investigación científica debe estar también dedicada a solucionar los problemas planteados hacia la producción sustentable, con las necesidades de las artes y la cultura, pero claramente desde un punto de vista económico esto solamente puede ser intentado en la medida que se tengan los recursos”.

Sobre medidas diferenciadoras en apoyo a las universidades regionales, Enríquez-Ominami argumentó que “proponemos aumentar en 2 por ciento el presupuesto de ciencia y tecnología (…) eliminaremos también el CAE, nos haremos cargo de los intereses, anularemos los que tenían durante 2020-2021 los intereses de las deudas, condonaremos los que tenían la gratuidad a la fecha y que contrajeron el CAE. Creemos que lo que se ha hecho con la gratuidad es hipócrita, apenas un 40 por ciento de los estudiantes tienen ese derecho (…) Hemos propuesto la total autonomía de las regiones, salvo por cuatro cosas: política exterior, soberanía, seguridad e impuestos. Todo lo demás a través del gobernador, que todo el mundo ignora, serán ellos los que seguirán la política en materia de descentralización”.

Género y educación

El segundo bloque se enfocó en materias de perspectiva género y educación, respondiendo Provoste que “tenemos que hacernos cargo de una transversalidad de una política de género (…) en materia de vivienda vamos a tener un criterio para priorizar a aquellas mujeres jefas de hogar que forman parte de los procesos de postulación. Hemos planteado programas especiales como el ‘Te protejo’ para que ninguna mujer se resista a hacer una denuncia por violencia intrafamiliar porque no tienen un techo que garantizarles a sus hijos y hemos establecido el subsidio de arriendo inmediato. En materia de salud, poder garantizar atenciones a todas las mujeres que hoy así lo requieran (…) Queremos colocar nuestro esfuerzo también en la primera infancia, que es donde trabajan muchas mujeres y es una barrera muy importante para que nos podamos incorporar al mundo del trabajo. Vamos a terminar con la subvención por asistencia en la educación parvularia y vamos a mejorar las condiciones de todas las trabajadoras, actualizando la posibilidad de sus carreras educativas”.

En tanto, Artés, consultado sobre desarrollo regional, precisó que “la figura del delegado presidencial que hoy opaca en forma impresionante al protagonismo verdadero de quien fue electo, los gobernadores y gobernadoras, debiera terminarse. En nuestro gobierno vamos a trabajar para que eso se termine de una, y hay que ver la manera de llevar adelante una política de nacionalización y de estatización de determinadas ramas de la producción, de manera que las regiones cuenten con recursos. No pueden solamente las regiones estar viviendo de la tributación, el pago de patentes y una cantidad de cosas que, parte queda en la región y parte se va al nivel central. Eso es insuficiente para los planes de desarrollo”.

En relación con la feminización de la pobreza y la eliminación del Ministerio de la Mujer, planteado en el programa de Kast, ME-O aprovechó de hacer un llamado a un “frente antifascista” por esta medida, y reiteró sus propuestas en materia de género. “Que nunca más una mujer gane menos que un hombre por igual función, aumentaremos el sueldo mínimo a 556 mil pesos (…) el postnatal debe ser de doce meses, es una política de primera infancia y femenina”, señaló.

Conflictos socioambientales y desarrollo

El tercer segmento incorporó la temática de conflictos socioambientales y desarrollo, siendo consultada la candidata de Nuevo Pacto Social por si otorgaría nuevas concesiones acuícolas en la Región de Magallanes y si estaría dispuesta a reconocer el derecho de los pueblos canoeros sobre su espacio marino. Al respecto, la senadora enfatizó en que debe crearse el Ministerio del Mar, asegurando que “vamos a establecer un conjunto de iniciativas legales para que exista trazabilidad con el propósito de que se hagan cargo de todos los desechos que hoy están generando un problema a nuestro ecosistema marino. Y que existan las leyes de cierre con el propósito de que las actividades queden tal cual y que se restituya el espacio donde ellos están (…) En materia medioambiental, vamos a eliminar la figura del consejo de ministros para alejar las decisiones de la política y esto será un consejo regional, presidido por los gobernadores regionales”.

Por su parte, el abanderado por Unión Patriótica sostuvo que “a medida que se desarrolla la industria, se desarrolla la ciencia y la técnica, y esta debe estar al servicio de impedir el daño medioambiental, incluso a trabajar para la recuperación donde ya ha habido daño. La contradicción está en el sistema neoliberal que simplemente pone la ganancia por encima de todo. Si vamos a intervenir casi un tercio de lo que se interviene hoy en los mares en el transporte de nuestro cobre elaborado y no como es hoy día que se va a nivel de tierra, y se elabora en Japón, en China, en Alemania, incluso con sistemas tales al refinarlo que no contaminan porque hoy existe la tecnología para reducir al máximo, pero las grandes empresas no invierten porque la ganancia está encima de todo”.

A su vez, el líder del PRO explicó que “reconocemos no solamente en el sector forestal, sino también en el sector agrícola, un uso irracional del suelo. La manera en que se producen las plantaciones generan un daño gigantesco en materia de acceso al agua, como pasa en Petorca o Curanilahue o en la provincia de Arauco. Por tanto, le vamos a elevar el estándar. Uno de los grandes responsables de la depredación ambiental de los lagos, de los ríos son los bancos, que cuando prestan nunca han tenido de verdad como variable la sustentabilidad. La crisis salmonera tuvo que ver con los bancos, los mismos bancos privados lo reconocen y saben perfectamente que han actuado de manera más irresponsable. Estamos dispuestos a revisar al alza, en la exigencia, el modelo forestal porque no cumplieron con su promesa (…) ni siquiera pagan impuestos justos en sus ciudades, ni siquiera producen paz. Eso se mezcla con un rol de la Conadi que considero perezoso, ha estado lenta, ha comprado poquísimo en 30 años (…) Tanto en salmonería, como en la minería y en la industria forestal, sectores que son esenciales al modelo exportador, vamos a revisar los estándares ambientales”.

Salud y regiones

Finalmente, en el bloque concerniente con salud y regiones, Yasna Provoste detalló que “vamos a duplicar los recursos en materia de salud mental y duplicar las atenciones que existen a nivel del territorio. Vamos a tener un fondo especial que es transitorio durante estos cuatro años de hasta diez mil millones de dólares para atender este compromiso. Queremos avanzar hacia un sistema universal de salud comenzando con la implementación de este seguro único público que permita mancomunar el siete por ciento de las cotizaciones, garantizando el acceso igualitario a la salud. Las isapres como tal dejan de existir en su modelo actual, pero se permite que se transformen en seguros complementarios (...) Vamos a reducir en un 25 por ciento la mortalidad en el cáncer de mama, a través de mamógrafos móviles. Vamos a hacer un esfuerzo especial a través de los recursos a la atención primaria de salud y al fortalecimiento de la red pública en general”.

Referido a la apertura de las clínicas y hospitales militares a la población general, que contempla su programa, Eduardo Artés aseveró que “tenemos un enfoque biopsicosocial. Le daremos a la atención primaria un elemento fundamental. Entendemos que la calidad de la vida, de la vivienda, del trabajo va íntimamente relacionada con la salud biológica, psicológica y eso es un plan general. Cuando decimos que hay que entrar en un plan único de salud, entendemos que debemos de avanzar a un momento determinado en que nos encontremos con los recursos, porque pensamos que la nueva Constitución va a abrir las puertas a renacionalizar el cobre, el litio, la pesca, y vamos a tener los recursos para poder enfrentar un plan general de salud (...) Hay que tener un plan de emergencia porque las listas de espera han aumentado por todas las atenciones no realizadas en tiempos de Covid, y hay que colocar desde las Fuerzas Armadas hasta las instituciones privadas, pasando por todo lo que es público”.

Por último, Marco Enríquez-Ominami puntualizó que “anunciamos un fondo único de salud y hemos dicho que, ricos y pobres, deberán contribuir ahí solidariamente y podrán optativamente optar a un sistema privado. En el corto plazo vamos a aumentar en un punto en el Producto Interno Bruto el presupuesto de salud. De ese punto adicional, mil millones de dólares irán al per cápita en salud primaria y pasaremos de ocho mil a doce mil pesos, o sea, un esfuerzo enorme. A su vez, en política de fármacos hemos dicho que para el mediano plazo creemos en un laboratorio de fármacos público, y en segundo lugar hemos dicho que en el corto plazo como medida devolveremos el IVA a los adultos mayores que compren remedios, y en el mediano plazo que ninguno de ellos se retire del servicio público sin sus remedios”.