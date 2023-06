“Debe ser sancionado por la comisión de Ética”, “no pasó la prueba de confiabilidad”: las reacciones en el Parlamento por grabación de Mellado

La noche del jueves, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, reconoció ser quien grabó el audio durante la reunión sostenida el pasado martes en Cerro Castillo, entre el Presidente Gabriel Boric y 18 parlamentarios de las regiones de La Araucanía y el Biobío. Esto luego de que el gobierno presentara una denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso para investigar responsabilidades en la filtración del contenido de la cita a la prensa.

Desde la Cámara de Diputadas y Diputados las reacciones no se hicieron esperar. De hecho, su presidente, Vlado Mirosevic, fue crítico con el parlamentario y afirmó que debe ser “sancionado por la comisión de la ética” del ente.

“Independiente del carril judicial hay una cuestión de la comisión de ética, que nosotros tenemos que sancionar a un diputado que, lamentablemente, violó la ética parlamentaria y debe ser sancionado por la comisión de ética”, manifestó al ser abordado por la prensa.

El jueves, cuando aún no se sabía quién había filtrado el audio, Mirosevic apuntó a que el responsable debía ser desaforado de la Cámara.

Este viernes, precisó que, respecto “del carril judicial y un posible desafuero, es una decisión que el Presidente tendrá que ver si persevera o no con esa acción, pero a mí me parece absolutamente repudiable lo que hizo el diputado”.

Por otra parte, el diputado Jorge Brito (RD), integrante de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, misma a la que pertenece Mellado, manifestó que se está solicitando que el parlamentario de RN sea removido de dicha comisión.

“Los parlamentarios realizamos el juramento o promesa de que respetaremos la Constitución y las leyes y además mantendremos en reserva aquellos temas que se han catalogado como tal. El diputado Mellado no ha pasado la prueba de confiabilidad, más bien estamos analizando si se puede haber constituido o no un delito, pero es la bancada de Renovación Nacional la que tiene que tomar medidas”, explicó.

“Por nuestra parte, estamos solicitando que lo remuevan de la Comisión de Control de Inteligencia del Estado, que funciona para fiscalizar el actuar de las unidades de inteligencia, que tiene reserva absoluta, no pueden entrar asesores ni teléfonos móviles- y que él (Mellado) no está capacitado para continuar participando de esa comisión pues bien ahí se trabajan temas muy delicados que afectan la seguridad de Chile y ya hemos tenido algunos problemas de filtraciones que no hemos sabido de dónde. Al igual que el caso de la diputada Cordero, le pedimos a Renovación Nacional que en el caso del diputado Mellado lo remueva de la comisión de Control de Inteligencia”, cerró el parlamentario.