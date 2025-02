“No cumple con estándares jurídicos”: defensa de Catalina Pérez acudirá a la Corte Suprema por orden de desafuero

A horas de conocerse la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la defensa de Catalina Pérez adelantó que acudirán a la Corte Suprema para revertir el desafuero –que a su juicio– “no cumple con estándares jurídicos”.

Con la resolución del tribunal de segunda instancia, la fiscalía que la acusa de tres delitos de fraude al Fisco podrá formalizar y pedir cautelares en contra de la parlamentaria.

A tráves de un comunicado, el abogado de la exmilitante del Frente Amplio, Gonzalo Medina cuestionó el proceso de la resolución, especialmente el tiempo que se tomó la Corte para definir el futuro de la legisladora.

“Este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”, criticó el legista.

“Quiero reiterar que la fiscalía cuenta con una carpeta repleta de antecedentes, que contiene revisión de cuentas corrientes, informes de la PDI, declaraciones de muchos testigos e imputados, vaciado de celulares y computadoras, y también chats. En todas las declaraciones nadie involucra a la diputada Pérez. En la carpeta no hay nada que demuestre que haya cometido algún ilícito. No hay razones para desaforar”, se lee en el escrito.

La parte defensora insistió en la inocencia de la parlamentaria y defendió que “no realizó ninguna acción de tráfico de influencias. Jamás intercedió por esos convenios”.

Pérez y Democracia Viva

En paralelo a la investigación penal, la parlamentaria es protagonista en el caso Democracia Viva tras las últimas revelaciones que evidenciaron su total onocimiento sobre el millonario convenio que visó el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, quien que autorizó el convenio de más de 400 millones a Democracia Viva, liderada por la expareja de la diputada, Daniel Andrade.

Desde un principio se cuestionó el eventual rol que pudo tener la parlamentaria en las irregularidades por su vínculo amoroso y su antigua relación laboral con Contreras, quien se desempeñó como su jefe de gabinete. Sin embargo, en múltilples ocasiones la parlamentaria negó participación alguna. Postura que remarcó en conversación con La Tercera en medio del proceso de desafuero.

Entre los chats que publicó T13 de Pérez y Andrade, la congresista entrega ideas a su pareja de ese entonces para poner en marcha una serie de acciones para que en el domicilio de la fundación “llevarán papeles para que parezca un lugar de trabajo”.

Además de esto, en las conversaciones más recientes develadas por La Tercera, la parlamentaria conversó con Andrade sobre las gestiones que está realizando para frenar el conocimiento del caso: “Estamos tratando de bajar una nota de T13 ahora. Volvimos al estado de emergencia por aquí”.