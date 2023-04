Delegada Martínez y pérdida del espacio público en la RM: “El Estado tuvo un nivel de inactividad que raya en el dolo”

Este lunes, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez abordó el Plan Calle sin Violencia que se implementará en 22 comunas de la capital.

Al respecto, explicó en conversación con Tele13 Radio que “uno de los elementos fundamentales del plan es mejorar la fiscalización de armas” y añadió que “este nuevo tipo de criminalidad requiere que el Estado se actualice y sofistique en la forma de abordarlo”.

Asimismo, la delegada detalló que “el primer aspecto de este plan, que tiene que ver con reducir la sensación de impunidad y, por lo tanto, mejorar la persecución penal, no es al azar”.

La semana pasada, tras una reunión entre alcaldes del país y los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve, de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de la Subdere, Nicolás Cataldo, se dio a conocer que Valparaíso, Los Ángeles, Concepción, Santiago, Lo Espejo, Puente Alto, Copiapó, Iquique, Arica y La Pintana son las 10 comunas que formarán parte de la primera etapa del plan.

En el caso de la RM, la delegada aclaró que “no son 22 comunas, es toda la región (...) necesitamos una perspectiva de región y el esfuerzo es que la Fiscalía va a determinar un fiscal preferente para ver esta investigación, se van a mejorar las condiciones de trabajo y se van a poner recursos extra”.

Por otra parte, Martínez enfatizó en que la “recuperación de espacios públicos tiene un impacto importante en el mejoramiento de la seguridad de las personas”. En esa línea, fue consultada por las razones que conllevaron a la pérdida del espacio público en los últimos años ante lo cual apuntó a la crisis económica, migratoria y a una “inactividad” del Estado en los últimos 10 años.

“Tiene que ver con la pandemia, crisis económica, crisis migratoria, tiene que ver también con que el Estado tuvo un nivel de inactividad que a mi me parece que raya en el dolo porque en (Barrio) Meiggs no pasaba la micro, hace dos años no funcionaba un Cesfam”, respondió.

Además, agregó que “en los últimos 10 años hubo un nivel de inactividad muy grande con respecto a los desafíos que podíamos enfrentar, creyendo que éramos este país medio isla donde no íbamos a traer ningún elemento externo y que íbamos a mantener nuestra forma de vida. Además, nuestra propia sociedad ha tenido una serie de problemas, por ejemplo, la crisis institucional, que a normalmente se esconde debajo de la alfombra”.