Delgado aborda protocolos en centros del Sename: “Existen medidas intermedias para que el llamado a Carabineros no sea la primera opción”

Durante su viaje a Talcahuano donde visitó a los adolescentes que resultaron ayer heridos a bala en medio de un operativo policial en la residencia Carlos Macera; el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, abordó los protocolos que permiten el ingreso de carabineros a centros del Sename en caso de descompensación de los jóvenes y planteó que “existen medidas intermedias para que el llamado a las policías no sea la primera opción”.

Cabe recordar que durante la exposición del titular de Justicia, Hernán Larraín, ante la Cámara de Diputados -donde también asistió el jefe de gabinete- el primero calificó como “no aceptable” que estos menores de edad resultaran heridos tras la llegada de carabineros. “Es inexplicable que la aplicación de un protocolo que está bien diseñado en la forma tenga el resultado que hemos conocido”, comentó el secretario de Estado.

Larraín además explicó que dicho instructivo que data desde abril de 2019 establece que “si aplicada la contención emocional, ambiental y/o farmacológica persista la situación de crisis y psicomotora que suponga riesgo grave de daños para sí mismo, para terceros o riesgo vital, se debe llamar al servicio de urgencia y simultáneamente se deberá solicitar presencia de carabineros en el lugar”.

En tanto, Delgado sostuvo que “lo que yo he señalado desde ayer, y lo reafirmo ahora hablando con los niños, con el personal del hospital, hablando también con la directora nacional del Sename, es que me parece que hay que ver nuevamente algunas alternativas intermedias. Vale decir, que, tal vez, el llamado a las policías no sea la primera opción en un protocolo”.

“Por mi profesión (psicólogo) yo tengo una experiencia en esta área y creo que podamos avanzar en esa línea”, dijo el ministro.

El ministro sostuvo que pueden implementarse otras instancias desde el punto de vista de la salud mental que atiendan a niños que sufren de estas descomensaciones y relató que durante 2019 carabineros realizó más de 100 operativos de este tipo y más de 70 en lo que va de 2020. “No es la primera vez que ocurre un operativo de esta índole, pero con la gravedad y con el impacto que ha generado esta situación nos hace reflexionar si es la mejor opción que tiene que primar en el futuro”.

“Vamos a buscar alternativas para llegar de manera oportuna y con otros equipos ante situaciones como éstas”, agregó.

Respecto a su encuentro con los adolescentes a quienes visitó en el Hospital Higueras, Delgado relató que “me voy contento porque recibí de parte de ellos mucha información y logré conocer en profundidad a las personas que están detrás de esta historia”.

“Estos niños no son estadísticas, son personas, y el propósito de mi visita a Talcahuano, al Hospital Higueras ,era pedirle a las autoridades locales que podamos tener toda la información para poder ponerla a disposición de quien está efectuando la investigación y poder esclarecer lo antes posible lo que ha ocurrido”, agregó el jefe de gabinete.