Delgado descarta error de la Onemi en mensaje con alerta de tsunami y apunta a empresa externa: “Le he pedido explicaciones de manera urgente”

Tras liderar una reunión en la Oficina Nacional de Emergencia, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, lamentó las “externalidades” que provocó la alerta de riesgo de tsunami enviada por mensaje de texto a todo el territorio nacional -pese a que el sismo 7,1 ocurrió en la Antártica- y descartó que el error fuera de la Onemi.

“Como gobierno lamentamos la externalidades de un mensaje que estaba dirigido a uno de los 21 segmentos y que por razones técnicas se envió a prácticamente todo el territorio nacional”, partió expresando el ministro en un punto de prensa realizado este domingo, aludiendo a los habitantes de zonas costeras que anoche evacuaron de manera preventiva.

En este sentido explicó que “durante los primeros segundos después del mensaje que se envió le pedí al director de la Onemi Ricardo Toro, su equipo y la empresa que tiene este sistema, hacer una investigación acuciosa y que me la entregaran durante la mañana de este domingo”.

El ministro defendió el sistema de alerta y aseguró que “regularmente funciona y funciona bien”, explicando que este, por ejemplo, fue utilizado para la evacuación de los residentes de las zonas afectadas por el incendio forestal ocurrido en Quilpué hace algunas semanas.

“Lo que más nos preocupa es la credibilidad de este sistema”, agregó Delgado.

Respecto a lo ocurrido anoche, Delgado relató que “el segmento de la Antártida no se había utilizado antes, porque no había sido necesario, el tema está que al enviar el mensaje -por alguna razón que se está investigando y que la empresa responsable le he pedido las explicaciones de manera urgente- se conectó con el resto de los segmentos y ahí puede estar el origen del problema. Y esto nos lleva a pensar que tenemos que revisar la relación contractual con la empresa que ha estado presente en esta reunión”

El jefe de gabinete también aseguró que “se ha descartado que el error esté en el operador SAE de la Onemi, él marcó correctamente el segmento Antártida, el error ocurre después cuando una empresa externa que tiene que enviar esa información a servidores que están fuera de Chile y ellos los bajan a las compañías de telefonía en Chile y todas ellas ocupan sus antenas para hacer esta distribución”.

Delgado también sostuvo que debido al límite de caracteres, el texto que se envió erróneamente a todo Chile no especificaba que se trataba de un sismo ocurrido en la Antártida, lo que podría haber evitado que personas que viven en la zona costera del resto del territorio nacional hubiese evacuado. “Además de la investigación hay que sacar aprendizajes”, comentó la autoridad.