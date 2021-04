Delgado aborda tercer retiro del 10% ad portas de su votación en la Cámara: “El llamado que hace el gobierno no es en contra de la gente”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la votación del tercer retiro del 10% de las AFP que está programada para la tarde de este jueves en la Cámara de Diputados.

“El llamado que hace el gobierno no es en contra de la gente, el llamado que hace el gobierno es a legislar en el marco de la institucionalidad, en el marco del derecho y en el marco de la Constitución. Por eso que el llamado que hace el gobierno siempre va aparejado de soluciones, aparejado de propuestas, justamente para aquellas personas que no tienen la posibilidad de retirar un 10%”, dijo al ser consultado sobre el tema.

En ese contexto manifestó que “también tenemos que hablarle a esos tres millones de personas que no tienen fondos previsionales, en definitiva cuando tenemos que hablarle a la gente también de alguna forma tenemos que focalizar el mensaje. Hay tres millones de personas que no tienen fondos en sus AFP, no tienen fondos previsionales, y que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos por llegar con el IFE, con el bono clase media y vamos a seguir estudiando todas aquellas medidas para poder llegar a la gente que lo necesite”.

Consultado por la propuesta que realizó el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sobre retirar fondos, pero del Seguro de Cesantía, dijo que “el gobierno se abre a estudiar todas aquellas posibilidades que sean responsables, que en lo posible no toquen los ahorros de los trabajadores y así el esfuerzos ha sido grande, paquetes de más de 18 mil millones de dólares en transferencia y por supuesto, todas aquellas medidas que sean responsables, todo lo que entre dentro de ese concepto, el gobierno está disponible a estudiarlo”.

Por otro lado, requerido sobre cuándo se iría al Tribunal Constitucional buscando objetar el proyecto sostuvo que “la posición del gobierno ha sido clara respecto al TC, se están ultimando algunos detalles respecto a cuáles son las características”.