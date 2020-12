Delgado refuerza postura por proyecto de ley de indultos: “Las causas, por muy plausibles que sean, no pueden ser un paraguas para la violencia”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reforzó este sábado la postura del gobierno respecto del proyecto de ley impulsado por senadores de oposición para conceder un indulto general a los presos en el marco del estallido social. “Las causas, por muy plausibles que sean, no pueden ser un paraguas para la violencia”, dijo.

Cabe recordar que el Presidente Sebastián Piñera manifestó el lunes pasado su rechazo a la iniciativa y anticipó que, de ser necesario, el Ejecutivo “utilizará su facultad de veto”.

Hoy, en el marco del balance por los incidentes registrados ayer en el centro de la capital -donde se informaron de 52 detenidos-, Delgado fue consultado por el proyecto de ley y sobre las personas que aún esperan un juicio y que se mantienen en prisión preventiva.

“Siempre quisiéramos que toda investigación avance lo más rápido posible (...), pero los procesos y la velocidad que tengan estos procedimientos no me corresponde a mí comentarlos”, fue su respuesta. Pero señaló que “en lo que a mí me corresponde, he solicitado a la Fiscalía tener fiscales en el centro de control, monitoreando junto a Carabineros lo que son las detenciones para que la evidencia también esté mucho más coordinada con ellos y poder agilizar cualquier detención. Eso es algo que está ocurriendo hace algunas semanas”.

Sin embargo, “las causas por muy plausibles que sean, no pueden ser un paraguas para la violencia. Podemos diferir de que si me parece que una causa es más justa que otra, pero nunca una causa, cualquiera sea, puede justificar violencia contra otras personas”, sostuvo.

Consultado nuevamente por el tema, agregó: “Hay que hacer una separación muy clara entre aquellos que se manifiestan pacíficamente y los que van directamente con ánimo delictual. Si alguien piensa que en Chile hay presos políticos, le diría que los presos políticos en el mundo se definen como aquellas personas que son privadas de libertad por decir lo que piensan, pertenecer a algún partido político o por manifestar su ideología, que no es el caso de estas personas. Estas personas han sido privadas de libertad por cometer delitos, delitos que tiene que ser juzgados oportunamente”.

Balance policial

Respecto a las cifras por los incidentes registrados durante la jornada de este viernes, el titular de Interior manifestó preocupación por la presencia de menores. De hecho, indicó que “dos de los tres detenidos por lanzar molotov son menores de edad”.

“La tendencia de las estadísticas que tenemos dan cuenta de una gran cantidad de hechos, que son los más graves -por ejemplo, el lanzamiento de bombas molotov-, relacionados con menores de edad. Y nos preocupa esa tendencia. Lo que tenemos que determinar es si hay alguna estrategia de fondo y si la hubiese condenarla transversalmente”, dijo.

En ese sentido, afirmó, “vamos a hacer todas las investigaciones y vamos a poner toda la información disponible para investigar estos hechos que me parecen de máxima gravedad”.

“Ellos (los menores) tienen que saber que pueden levantar la voz el día de mañana, que pueden manifestarse pacíficamente. Pero otra cosa muy distinta es que a temprana edad se les esté instruyendo que lancen bombas molotov, eso me parece gravísimo”, añadió.