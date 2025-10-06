SUSCRÍBETE
Política

¿Demócratas por Kast? Los dichos de la secretaria general de republicanos que reavivaron los temores por descuelgues

A solo días de que el gobernador de Arica (RN), Diego Paco, se sumara a la campaña del abanderado republicano, Ruth Hurtado aseguró que en las próximas semanas podrían incorporarse dirigentes del partido liderado por Ximena Rincón antes de la primera vuelta.

Por 
Rocío Latorre
 
Pedro Rosas

Sin anestesia, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, sinceró conversaciones con figuras de Demócratas que podrían cruzar el río en favor de José Antonio Kast.

“De hecho, tenemos conversaciones con personas de Demócratas que obviamente no voy a decir aquí quiénes son, pero que están con toda la disposición de querer ayudar en la segunda vuelta. Incluso de sumarse antes“, aseveró en conversación con Radio Pauta.

Frente a la consulta si aquello significa que nuevas personas crucen el río, dejando de apoyar a Evelyn Matthei en favor de Kast, Hurtado se limitó a asentir.

La pérdida de respaldo de diversos dirigentes a la campaña de Evelyn Matthei no es nueva. Pero esta vez Matthei -visiblemente molesta- endureció el tono respecto a las insinuaciones de la secretaria general del Partido Republicano.

“Me da un poquito de pena que tengan que estar recurriendo a personas de Chile Vamos, de Demócratas y Amarillos. Y porque la verdad es que eso demuestran que no tienen ningún equipo propio”, señaló desde una actividad en Huechuraba.

Esas fugas de apoyo se han concentrado en Renovación Nacional (RN) y entre quienes ya han dado ese paso están el diputado Miguel Mellado, quien renunció a RN y hoy es parte de los equipos del líder republicano; el senador de ese partido Alejandro Kusanovic, entre otras figuras ligadas a la coalición, como el exconvencional constituyente Bernardo Fontaine, el exalcalde de Puente Alto Germán Codina y exautoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera. ¿El más reciente? El gobernador de Arica, Diego Paco.

Aunque algunos señalan que Hurtado cometió un traspié -y que en ningún caso esos apoyos serán antes del balotaje-, el propio abanderado republicano dejó abierta la puerta a esa opción. “Cuando sea el momento lo van a saber”, selló.

De vuelta, arremetió el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado.

“José Antonio y su comando saben que la única candidata que le puede ganar es Evelyn Matthei, y por eso la están siempre atacando de una u otra manera, directamente o implícitamente a ella, a Chile Vamos, y ahora se meten con Demócratas. De muy mal gusto la afirmación de Ruth Hurtado, de estar haciendo ese tipo de anuncios, solo se explica en el contexto que yo estoy diciendo: desacreditar, atacar, minar la candidatura que saben que es la única que les puede ganar la presidencia de Chile”, señaló el exradical.

Pese a que desde la directiva salieron a cerrar filas respecto a la figura de Matthei, dentro del partido liderado por Ximena Rincón sí han identificado personeros desalineados con la candidatura de la exalcaldesa de Providencia: algunos militantes han comenzado a trabajar, por ejemplo, por la candidatura de Harold Mayne-Nicholls.

Por eso mismo, que un grupo pueda cruzar el río y apoyar al republicano es algo que no descartan, pero sí le quitan el peso y lo reducen a militantes en particular, no a candidatos o dirigentes con algún cargo de representación.

El vicepresidente Gabriel Alemparte escribió en su cuenta de X que “la mesa, parlamentarios, los candidatos, nuestros equipo están todos trabajando por Evelyn Matthei. Que haya en 16.000 militantes alguna persona siempre puede pasar, y si es así pasa al TS“.

