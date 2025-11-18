Demócratas sostiene que “chilenos rechazaron la continuidad de este mal gobierno” y que “voluntad de cambio será ratificada en la segunda vuelta”

Demócratas, uno de los 13 partidos que tras los resultados de las elecciones de este domingo no alcanzó el umbral mínimo del 5% de los votos para no caer en la causal de disolución, abordó esta jornada el futuro de la colectividad, así como también los resultados de estas elecciones presidenciales, en donde Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicano) pasaron a segunda vuelta.

Mediante un comunciado público, desde el partido fueron tajantes en primero señalar que “el veredicto de la ciudadanía ha sido claro, 7 de cada 10 chilenos rechazaron la continuidad de este mal gobierno. No quieren más de lo mismo”.

Como Demócratas, indican en el documento, “tampoco queremos más de lo mismo, y menos aún liderado por el Partido Comunista”.

“No nos cabe duda de que esa voluntad de cambio será ratificada en la segunda vuelta del 14 de diciembre”. apuntan.

Asimismo, desde la colectividad también apuntan a la importancia de que exista unidad, y en ese sentido, señalan que a través de sus militantes, “y muy especialmente a través de nuestros parlamentarios”, siempre estarán disponibles “para lograr acuerdos en todo aquello que conduzca a que nuestra nación recupere la seguridad y el crecimiento”,

“Del mismo modo, y con la misma convicción, sostendremos nuestro compromiso permanente con la expansión de las libertades de las personas, y con la plena protección y promoción de los derechos de mujeres, adultos mayores, y niños, niñas y adolescentes”, detallan.

Por otra parte, y específicamente sobre el resultado electoral que obtuvieron, reconocen que no lograron “el umbral de parlamentarios electos que exige la ley”, y apuntan a que se mantendrán trabajando unidos, “en convergencia con otros partidos y movimiendo de centro”.

“Somos un partido nuevo, y con la misma fuerza con que hemos trabajado hasta ahora, continuaremos haciéndolo, unidos y con convicción, en diálogo y convergencia con otros partidos y movimientos de centro, para aportar a que Chile recupere la grandeza que a todos nos enorgullece haber contribuido a lograr!”, concluyen.