Desayunos y llamados a participar marcan la mañana de los candidatos presidenciales

Con una serie de desayunos televisados y llamados a votar es que comenzó la mañana de los diferentes candidatos presidenciales que durante la jornada de este domingo se enfrentan en las papeletas. Desde sus respectivas regiones los candidatos de los diferentes partidos realizaron sus primeras declaraciones, siendo uno de los puntos en común el llamado a participar de estas elecciones, en la cual junto con presidente se escogerán consejeros regionales, diputados y en algunas regiones senadores.

Una de las candidatas que participó de un desayuno, fue Yasna Provoste, quien se reunió con un grupo de apoderados de mesa. En la ocasión se refirió a su campaña mencionando que “Nosotros durante este tiempo hemos caminado, hemos recorrido, hemos dado a conocer nuestro programa, hoy día es tiempo de que hable la ciudadanía y estamos acá para agradecerles, con los aforos permitidos, vamos a juntarnos con apoderados y apoderadas que van a estar cumpliendo un labor muy importante”.

En la ocasión, la candidata también fue consultada sobre el voto en el extranjero, dónde preliminarmente Boric se estaría imponiendo y ella se ubicaría en la cuarta posición. “No he tenido idea, porque en la casa de mis papás todo es muy entretenido, muy grato, salvo la conectividad, casi no llega la señal a la casa, así que no tuve tiempo, solo de conversar ayer y después me fui a dormir”, mencionó.

Por otro lado, el candidato del pacto Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, también realizó un desayuno en su hogar, donde se refirió a las últimas semanas de su campaña, las cuales estuvieron marcadas por una serie de desmarques. “La gran mayoría sí (me apoyó) hubo gente que no quería apoyar nunca, hubo gente que perdió la primaria y al otro día estaba diciendo que era un caballo de Troya, y que no querían un proyecto diverso que querían algo bien a la derecha”, señaló, el candidato a la vez que realizó un llamado a la gente de derecha “a votar por una candidatura ojalá con viabilidad para ganarle a Gabriel Boric, pero creo que hay varios que están en una cosa identitaria, en demostrar que son los más de derecha y en eso no consiste un proyecto colectivo”.

El tercer candidato que realizó un desayuno durante esta mañana de elecciones, fue José Antonio Kast, quien se refirió a su campaña presidencial señalando que “llevamos una campaña ciudadana sin tanta tensión como otras campañas, diría yo”, y agregando que “ha sido una campaña bien integradora, donde después de todos los recorridos por Chile se ha ido generando mucha expectativa y mucho ánimo. Como decíamos en el acto de cierre, más de 6 mil personas nos hicieron un aporte. Las caravanas que se desarrollaron por todo Chile fueron increíbles, así que estamos contentos. Más allá del resultado, estamos contentos de lo que hemos logrado, de que se haya despertado la esperanza. Yo creo que a todos les ha pasado un poco lo mismo, así que estamos expectantes”.

En cuanto al candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, este emitió su sufragio en Punta Arenas, desde donde, en conversación con CNN Chile, apuntó que “hay momentos en la historia de Chile que ciertas generaciones irrumpen fuertemente, para mi es un orgullo ser parte de una generación que ha decidido ser protagonista. Una de las cosas que más me dicen en la calle que quieren ver gente joven también haciéndose cargo, y que nos toca. Pero esta no es una cuestión solamente de juventud, tenemos que aprender de los aciertos y de los errores de quienes nos antecedieron, esta no es una lucha etaria, más bien un aprendizaje permanente, somos parte de una posta larga.”.

Marco Enríquez-Ominami, el candidato del PRO, por su parte también participó de un desayuno, ocasión en que mencionó que “es un momento lindo, precioso, pero peligroso. Estamos a nada de caer en un mundo que no nos va a servir. (…) La elección fue rara, tuve dos cuarentenas, tuve que ir a juicio, los gané, es la elección más rara de mi vida, pero también la más rara del país, la más rara de la humanidad. Nunca la humanidad había tenido una pandemia de este nivel, donde se paraliza el planeta”.

Por otro lado, realizó un llamado a través de redes sociales a participar de las elecciones mencionando que “cuando no votas los extremos son los que se imponen, y lo que tiene que avanzar es el corazón del país”.

Finalmente el candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés , por su parte, señaló que “pensamos que muchos trabajadores y trabajadoras van a ir a votar masivamente, llamamos a todos, que no pierdan la posibilidad de votar. Hay que estar en el sindicato, en la movilización, hasta en la barricada, pero también hay que votar”.

En la ocasión, también tuvo palabras para los resultados que se están viendo del voto en el extranjero señalando que “no son una muestra siempre de lo que sucede acá, eso distorsiona bastante. Sin embargo, tampoco han sido tan malos, yo decía recién que 5,2% en Japón, donde no hay digamos una emigración chilena que sean hijos del exilio, que sea gente que va desde las poblaciones, trabajadores a nivel popular. No, es más bien una emigración más bien de la pequeña burguesía hacia arriba y, aún así hemos sacado un 5,2%, que es una cosa muy positiva”.