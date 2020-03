Desbordes advierte que “no se puede hacer el plebiscito” por coronavirus y que eventual postergación “tiene que ser en una fecha cierta”

Este martes, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, aseguró que “no se puede hacer el plebiscito en estas condiciones”. Ello tomando en cuenta que la fecha establecida es el 26 de abril, al mismo tiempo que el peak de casos de coronavirus está pronosticado por las autoridades para mayo.

“Creo que no se puede hacer el plebiscito en estas condiciones. No se pueden hacer. Chile no tiene voto a distancia. La abstención sería altísima. Y en un acto que podría derivar en una Constitución, se tiene que tener la mayor participación posible”, manifestó en la radio Agricultura.

“No podemos darnos el lujo de forzar la elección porque a uno le conviene más o no. No he visto a ningún partido en esa disposición”, agregó.

En todo caso, Desbordes dejó en claro que “si se toma esa decisión, tiene que ser en una fecha cierta”.

Para poder modificar la fecha, explicó que “se necesita reforma constitucional" por lo que "el congreso tiene que actuar rápido con el Servel. Hay cosas que no se hacen de un día para otro”.

De todos modos, al interior de Chile Vamos hay consenso de que el plebiscito debe ser postergado a juzgar por las palabras de Desbordes: “A la salida de la reunión del Colegio Médico, los tres partidos (de Chile Vamos) con representación parlamentaria se manifestaron de acuerdo”.

Trabajo remoto

En tanto, Desbordes advirtió que “como emergencia, en algún minuto nos van a prohibir las reuniones de 100 personas”, por lo que no podrán sesionar en el Congreso. Y en un caso así, propuso que “para situaciones muy urgentes, es posible buscar alternativas para legislar vía remota”.

“Lo ideal es tratar alguna fórmula de trabajo remoto. No tengo problema en ir al Congreso, pero puedo contagiar a los funcionarios... nosotros en RN suspendimos un consejo, todos estamos trabajando remoto. Mi equipo parlamentario también. Tenemos que cuidarnos todos y a todos los demás”.

En tanto, valoró la actuación de La Moneda en el manejo del coronavirus: “El gobierno ha actuado bien, dentro de las recomendaciones de la OMS. El minsitro Mañalich y su equipo está haciendo su pega. Se pueden tomar medidas más drásticas, pero eso tiene consecuencias”.