Desbordes arremete contra “un vicepresidente del partido” que “está planificando todo un show” para “seguir dañando” a RN y a la candidatura del exministro

Este fin de semana, Mario Desbordes fue proclamado como el abanderado de Renovación Nacional de cara a las primarias presidenciales de Chile Vamos, de acuerdo a lo que determinó el consejo general del partido. Sin embargo, el también exministro de Defensa acusó en Duna en Punto de Radio Duna que el apoyo no es completo al interior del partido.

“Me dicen que en algún medio, no se en cual, (Carlos Larraín, expresidente de RN) habría dicho que me falta currículum. O sea, no sé, he sido diputado, presidente de partido, secretario general, ministro de Estado, subsecretario... ya no es cuestión de que puedo ser ser bueno y malo como candidato. Hay una cuestión de fondo. Pero da lo mismo. Hay gente que no me va a apoyar y punto con ellos... debo resignarme a que no me apoyen. Punto. Sin pelear ni nada. Ellos verán”, aseguró esta mañana Desbordes en Duna en Punto de Radio Duna.

“No todos van a apoyar y punto. Y se acabó. Eso ha pasado siempre en Renovación”, agregó.

En la emisora se le preguntó por quienes no trabajen por su candidatura y qué debiera suceder con ellos. “En el papel están obligados a trabajar, a hacer campaña. No los vamos a obligar”, respondió Desbordes. “Ahora, el que no me apoye, bueno, una lástima. Voy a tratar que me apoyen”.

“Pero si no me quieren apoyar algunos, porque la enorme mayoría del partido me está apoyando, no lo vamos a obligar. Y si alguien trabaja por otro candidato, bueno... aquí hay una cuestión ética más que de coerción que podamos ejercer sobre ellos para obligarlos”.

En este sentido, añadió: “Hay al menos una figura que sé que lo está haciendo, buscando que se le sancione, que se le expulse. Porque está planificando todo un show para seguir dañando: dañando el partido, dañando mi candidatura”.

“Y la verdad es que no se me pasaría por la cabeza pedir que lo sancionen. Que es un vicepresidente del partido, que yo creo que le hace un daño enorme a la candidatura de Sebastián Sichel, pero, allá Sebastián Sichel, el sabrá con quien se junta. No le voy a pedir sanciones. No lo voy a hacer. Cada uno sabe donde milita”, completó.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el diputado y vicepresidente de la colectividad, Tomás Fuentes, quien respalda a Sichel, estaba ayer reuniendo firmas de dirigentes para sumar la mayor cantidad de apoyos y enviar una carta a la directiva en la que pedirá que no se sancione a quienes quieran apoyar al expresidente de Banco Estado.

Requerido por la relación con el Partido Republicano, expresó: “Si es que se sigue como Chile Vamos, como coalición, yo lo veo difícil que la coalición pacte con Republicanos. Y eso significa que estando en esta misma coalición yo no veo un pacto con ellos por ninguna parte. No lo quiere Renovación, no lo Evópoli, no lo quiere el PRI, somos tres partidos. Yo sé que a la UDI no le complica tanto, buena parte de Republicanos viene de la UDI, partiendo por José Antonio Kast (...) no tenemos factores en común”.