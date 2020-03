Desbordes critica a quienes promueven salida anticipada de Piñera: “Damos un espectáculo de poca madurez”

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió a la intención de algunos sectores y actores políticos que han planteado la posibilidad de una salida anticipada de La Moneda del presidente Sebastián Piñera.

“Encuentro lamentable. Estamos dando un espectáculo de poca madurez. Irresponsables todas estas declaraciones. No hay ninguna justificación. Lamento que uno vea la necesidad pequeñita de cada uno. Nuevamente demostramos que no estamos a la altura de lo que la gente nos pide”, expresó en la radio Concierto.

“Es evidente que lo que hay detrás es un intento de desestabilizar el gobierno. Por supuesto que uno no lo espera de la DC, de políticos responsables, de Alejandro Guillier...", aseguró.

“Un clima crispado”

A juicio del presidente de RN, “estamos en un clima crispado, y deberíamos estar en lo contrario” ya que “tenemos un extremo izquierdo que está intentando echar abajo la democracia que conocemos, y al otro extremo tenemos personas que quieren botar el proceso completo, que el modelo está perfecto, que todo se logra con chorreo”.

En este sentido, disparó contra José Antonio Kast pues "respecto de su propia primera línea guarda silencio”. De igual modo, descartó que la UDI esté detrás de los grupos violentistas que se han dejado ver en las marchas del Rechazo y el uso de una sede de dicho partido.

"Respecto de la sede de la UDI, yo le creo a la presidenta de la UDI de que el partido no tiene nada que ver. Algún militante se pasó de listo pero la UDI no tiene la intención de juntarse con esta gente

De todos modos, consideró que quienes han ejercido la violencia durante el estallido social son una “minoría pequeña (...) no nos pueden derrotar estos violentos. Cómo ese grupo tan pequeño va a derrotar a 17 millones de chilenos”.

También reiteró que “ha habido personas que pagan para que algunos vayan a hacer los destrozos al centro. Eso es así. La enorme mayoría son pacíficos, el 99,9%... pero también hay gente pagada y eso ha permitido tener los niveles de violencia estables”.

El que dispara la comisaría lo que busca es que la comisaría se vaya de ahí. Sí, Carabineros la ha tenido difícil. Violación de los Derechos Humanos.

Coronavirus y reunión de Chile Vamos

Desbordes se refirió a las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien evidenció en su minuto la preocupación por los efectos que podría tener el coronavirus en la realización del plebiscito del próximo 26 de abril.

“Lo que hizo Mañalich fue poner una advertencia desde su área y es lo que corresponde. Ayer lo conversaba: yo no sé cuándo vamos a tener ese peak que vive Italia, donde la gente está encerrada en sus casas. Lo que dijo es su responsabilidad, es el ministro de Salud. Ojalá que no, porque los violentos ya no echaron abajo el plebiscito. Pero el coronavirus no lo sé, ahí la cosa cambia. Ahí el enemigo no lo vemos...”, dijo.

Con respecto a la reunión de Chile Vamos, se refirió a su relación con la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe. “Lo que conversábamos con la senadora, no tenemos por qué ser amigui... tenemos que trabajar. En la oficina no siempre no se lleva bien con el del lado, pero hay que trabajar. Hemos tenidos recetas y diagnósticos distintos. Y si no es por Piñera, esta coalición no estaría unida”.

Sobre lo que les dijo el presidente de la República, expresó: “Nos pidió esfuerzos para que prime la unidad. Las declaraciones de la última semana no ayudan en nada. Lo que menos quiere Chile es que nos agarráramos de la fecha como si todo estuviera perfecto”.