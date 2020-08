Desbordes envía mensaje a RN: dice que “se vienen momentos muy complejos para Chile” y anuncia que estará “un poco alejado” de la contingencia política

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, envió un mensaje a los militantes de Renovación Nacional luego de que dejara la presidencia del partido tras ser nombrado secretario de Estado.

En un video de más de dos minutos de duración, la autoridad explicó los motivos que lo llevaron a aceptar el cargo y realizó un recorrido respecto a su gestión como dirigente de la tienda”.

“Yo estaba muy contento como presidente del partido con una proyección política personal que creo que era importante porque sobretodo la gente valoraba lo que hemos hecho”, sostuvo Desbordes.

En este sentido, destacó que bajo su directiva y junto a figuras como el también ministro Cristián Monckeberg “se instaló a RN como el mejor partido evaluado de Chile” y reconoció que su figura también contaba con buena valoración ciudadana, según las encuestas.

“Cuando el Presidente nos llama en tiempo de crisis, uno no se puede negar. Yo no me puedo negar, no corresponde. No me puedo negar por la patria y por nuestras queridas Fuerzas Armadas”, expresó el ministro.

En este sentido sostuvo que “se vienen momentos muy complejos para Chile. Se vienen momentos muy difíciles para nuestro país, nuestra ciudadanía: la pandemia, la crisis económicas y muchas elecciones donde las FF.AA. y nuestro gobierno van a tener que pasar varias pruebas. Es por eso no dudé en decirle que sí al Presidente Piñera”.

Debordes dijo a los militantes de Renovación Nacional que “estará un poco alejado de la contingencia política, porque por la labor de las FF.AA. y el cargo de ministro de Defensa. Pero no me voy a desaparecer de RN. Seguiré siendo militante, seguiré siendo el expresidente de RN, y cuando el Presidente decida que yo no siga acá, o cuando se termine el periodo, bueno, volveremos a la primera línea de la política”.

“Estoy acá para seguir trabajando para ustedes, ayudarles, colaborarles en lo que se necesite y además mantener la amistad que nos ha unido durante tantos años. Les pido comprensión, les pido apoyo y les pido además que todos, junto a nuestro gobierno, trabajemos por nuestro y trabajemos por todos los chilenos que nos necesitan unidos. Aquí no sobra nadie”, concluyó.