Desbordes inscribe candidatura presidencial y aborda posible irrupción de Briones: “Tengamos paciencia, esto se resuelve el 30 de enero”

Con 301 fichas de respaldo de consejeros generales, arribó este miércoles hasta la sede de Renovación Nacional, en Providencia, el exministro Mario Desbordes, para inscribir su candidatura presidencial por el partido.

Lo hizo acompañado de un grupo de personas con carteles, además de diversos alcaldes, como el de Santiago, Felipe Alessandri y exministros, como Cristián Monckeberg. Además, Desbordes, estuvo acompañado por más de 100 personas que estuvieron presentes vía zoom.

Así, Desbordes se unió al senador Francisco Chahuán, como los militantes que buscan ser la carta del partido de cara a la presidencial. La cual se definirá en el consejo general de la tienda que se llevará a cabo este sábado 23 de enero.

“La Constitución va a estar lista en dos años más, en el mejor de los casos. Esto significa que, en paralelo, el gobierno que venga tiene que cometer las reformas que están faltando, la de la salud, terminar la de las pensiones, la de las policías. Y ese desafío creo que lo puede asumir mejor que nadie un gobierno de Chile Vamos y creo que con mayor razón, alguien de este partido, Renovación Nacional”, dijo Desbordes tras concretar su inscripción.

Agregó que, por las razones mencionadas anteriormente, “me honra poder encabezar este esfuerzo. Tenemos mucho que decir, mucho que hacer. Tenemos que recomponer, recuperar la mística que tuvo Chile Vamos cuando lo fundamos”.

Así mismo, el exministro de Defensa, se mostró abierto a la realización de una primaria amplia para definir a la carta de Chile Vamos para competir por La Moneda.

“Tenemos que hacer una primaria este 4 de julio, en donde saquemos a la o el ganador, espero ser el ganador, y para eso voy a trabajar, que termine con la mejor opción de ser Presidente o Presidenta de Chile durante el próximo periodo”, dijo.

Por su parte, el presidente de la tienda, el senador Rafael Prohens aseguró que “obviamente que la tarea que me ha dejado Mario al entregarme 300 fichas hoy es una tarea muy difícil, porque tenemos 500 consejeros que votan. Y creo que hay un tema muy de fondo, un respaldo muy importante, de todos aquellos que representan a los militantes del partido, al tener estas 300 fichas”.

Opción presidencial de Ignacio Briones

Desbordes fue consultado, además, por los dichos que esta jornada efectuó el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, respecto a que su par del Ministerio de Hacienda, Ignacio Briones “sería una muy interesante carta en la campaña presidencial”.

“Respecto a las palabras del ministro Allamand, constata un hecho, tiene razón. Creo que Ignacio sería un muy buen candidato. Si él decide ser candidato, si su partido lo decide, él tendrá que tomar la decisión, pero no hay duda de que Ignacio es un muy buen candidato”, dijo Desbordes.

El extitular de Defensa desdramatizó los dichos del canciller: “Me parece que lo que dice Andrés Allamand, está absolutamente bien. Yo habría dicho lo mismo”, agregó.

Pero, frente a las críticas que han surgido respecto al impacto que podría tener en la economía la eventual salida de Briones del gobierno, Desbordes pidió que “no le peguemos patadas al ministro de Hacienda que está haciendo un muy buen trabajo. Respetemos eso y tengamos paciencia, si eso resuelve luego, el 30 de enero”.

En tanto, consultado sobre si debiera haber prescindencia en los ministros de Estado, Desbordes indicó que “me imagino que va a haber presidencia, pero eso es una decisión que tiene que tomar el Presidente. A mí por lo menos me tiene sin cuidado, no me complica”.

Prohens también se refirió a la situación de Briones, y aseguró que “el que él (Briones) salga a un tema electoral que obviamente tiene las mismas cualidades de todos y las mismas garantías de poderlo hacer que cualquier ciudadano de este país, es algo que él debe definir”.

“Pero obviamente, desde mi punto de vista, ya no como presidente del partido, sino que como ciudadano común y corriente, no me gustaría que en una etapa más crucial como el 2021 pudiese cambiar la mano en la chequera fiscal, con la finalidad de ir resolviendo todas las necesidades que el país va a requerir”, cerró.