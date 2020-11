Desbordes por anuncio de parlamentarios de Evópoli en La Araucanía: “No conozco el concepto de congelar relaciones con el gobierno cuando se es partido de gobierno”

El tema político de este fin de semana fue el anuncio de los parlamentarios de Evópoli en La Araucanía —el senador Felipe Kast y los diputados Andrés Molina y Sebastián Álvarez— de congelar relaciones con el gobierno tras el asesinato del joven carabinero, Eugenio Naim Caniumil.

De ello opinó esta mañana el ministro de Defensa, Mario Desbordes, en Hablemos en Off de Radio Duna: “Es un tema político que prefiero ni pronunciarme. Todo mi apoyo al intendente regional y al trabajo que está haciendo el ministro del Interior. El gobierno tendrá que ver qué significa esto de congelar. Ha habido dura respuesta de los partidos aliados”.

No obstante, aseguró que “yo entiendo que es una reacción, me da la idea, al calor de lo que está pasando en la zona. No entiendo la verdad lo que significa congelar las relaciones con el gobierno. Tendrá que explicarlo Evópoli. Yo prefiero no pronunciarme sin tener más antecedentes. No conozco el concepto de congelar relaciones con el gobierno cuando se es partido de gobierno”.

En cuanto a la acusación constitucional contra Víctor Pérez que se votará mañana martes en la Cámara de Diputados, estimó que “no creo que tenga sustento y se lo digo con total sinceridad. Están usando nuevamente una herramienta que es excepcional como si fuera una herramienta de discusión política más, como si fuera una interpelación. Yo lo encuentro lamentable porque no se hace un análisis serio de lo que pasa con la acusación sino que se toma posición solo por ser gobierno u oposición, por la gran mayoría de los parlamentarios. Ni la leen y ya tienen la decisión tomada respecto de qué hacer”.

“Yo espero que se rechace mañana. Los parlamentarios de Chile Vamos van a estar todos apoyando al ministro del interior, y espero que parlamentarios de oposición también miren con cuidado lo que están haciendo, recapaciten y rechacen la acusación”, añadió.

También tuvo palabras para el impasse con Pérez por la argumentación de la defensa de este último en el contexto de la acusación constitucional: “Entendí que era una acción de los abogados. Conversé con el ministro Pérez temprano, cuando se supo esto, e inmediatamente todo aclarado. Se decidió que esto no iba a ser parte de la defensa, y así ha sido”.

“Los abogados del ministro creen que están en un tribunal y están usando las excepciones, que es una herramienta procesal que uno usa cuando es notificado de una demanda, y aquí se equivocaron rotundamente porque, qué quiere que le diga, porque no corresponde, no es cierto”, agregó.

“Se equivocaron los abogados pero ya está corregido. Yo no veo ninguna intención del ministro, no la vi nunca (...) hemos trabajado juntos muchas cosas, tengo buena muy buena relación con él y se mantiene esa buena relación”, complementó.

“Y yo espero que eso no influya negativamente mañana (...) que no lo usen los parlamentarios de oposición”, cerró.

Carrera presidencial

En tanto, Desbordes se refirió a sus aspiraciones para competir por la presidencia de la República. “No hay una decisión tomada, es una cuestión que tengo y tenemos que evaluar como Renovación (Nacional), conversarlo con el presidente... creo que marzo-abril, no antes. Yo soy ministro de Defensa y estoy dedicado a eso. Es un cargo en que realmente tiene mucho por hacer”, aseguró.

“Vamos a evaluarlo en marzo o abril. No lo descarto absolutamente (...) hay que ver qué pasa, y hay otras cartas como Felipe Alessandi, Germán Codina, el senador Ossandón. El partido más grande de Chile no debería restarse de la primaria y, además, una cuestión leal con los demás socios: Joaquín (Lavín), Evelyn (Matthei), son estupendas cartas. Sebastián Sichel, Felipe Kast, etcétera. Habrá que ver en marzo-abril en qué estamos, si soy la alternativa para Renovación Nacional o no. A lo mejor en este minuto no, y tomaremos la decisión en ese minuto. Tomaremos porque no es la decisión solo mía”, explicó.

“Disposición hay, pero en su minuto se tomará la decisión. Hoy soy ministro de Defensa y feliz de ser ministro de Defensa”, cerró.