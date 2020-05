Desbordes por cuestionamientos al concepto ”nueva normalidad": “Nos equivocamos probablemente, las frases no se entendieron bien”

hace 46 minutos

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

“Efectivamente el mensaje no fue adecuado. Yo lo dije, en su minuto, el minuto uno: ‘No me parece el retorno seguro’. Me parece que es un error”, sostuvo el diputado en medio del aumento de casos de coronavirus.