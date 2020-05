Desbordes responde a críticos de pacto social dentro de Chile Vamos: “Me asusta, hay gente que está pasando hambre y eso no puede ser secundario”

En conversación con Duna en Punto de Radio Duna, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes se refirió a las críticas que ha recibido la propuesta de acuerdo nacional que presentó junto al senador PS José Miguel Insulza. En especial, las provenientes dentro de Chile Vamos.

Ello, en especial tras las palabras del presidente Sebastián Piñera, quien pidió que “pónganse de acuerdo primero al interior de Chile Vamos”, según los asistentes del comité político de ayer. Y también por el hecho de que el documento generó molestia en sectores de Chile Vamos.

“Ha habido críticas, y la vi en los medios, me sorprenden. La de la senadora Van Rysselberghe es legítima. Ella no ha estado en las reuniones, no ha podido viajar. Un jueves atrás, con el ministro del Interior, con el ministro de Hacienda, con el presidente del PRI, con quien habla conversamos en detalle lo que podríamos hacer para sentar las bases sobre un acuerdo social o pacto social”, expresó el timonel de RN.

En efecto, Jacqueline van Rysselberghe expresó que “ahora es el minuto de abocarnos a la crisis sanitaria, a la crisis económica; dejemos que ellos se pongan de acuerdo, y cuando haya pisos mínimos, sentémonos a conversar, antes no”.

Desbordes comentó unas declaraciones del ministro Hernán Larraín en un matinal asegurando que “Hernán parece que ha cambiado de opinión, algo pasó entre medio”.

Sin embargo, “veo otros que, no sé. Al diputado Cruz Coke que dice que no hay que llegar a acuerdos porque la oposición está muy fragmentada y es un año electoral”.

“En el fondo estamos diciendo 'hay que ganar las elecciones, ocupémonos esto y aprovechemos la fragmentación de la oposición”, remarcó.

“Si esos son los criterios, me asustan un poco porque hay gente que ya está pasando hambre y eso no puede ser secundario. No puede ser la la prioridad ‘oiga, ganemos las elecciones’, para las que quedan más de un año. Quedé preocupado”, enfatizó.

“Hay varios dirigentes de la UDI que están de acuerdo, en RN es unánime”, aseguró.

“Chile no resiste otra situación de crisis”

“Hay algunas personas que pueden haber cambiado de opinión. Perfecto, es legitimo, es parte de los problemas para lograr grandes acuerdos y es parte de la clase política, que es miope a la hora de enfrentar los grandes desafíos que tenemos por delante. Probablemente no estamos a la altura. Perfecto, hay que empezar a reconocerlo”, expresó Desbordes.

“Lo que hemos planteado no es una reunión de señores ahí encerrados dentro de una oficina o una cocina. Lo que se ha planteado es que se converse a niveles de organizaciones sociales”, aseveró.

“Hemos planteado que se haga transversalmente en términos políticos, y pierdo la cuenta de la cantidad de dirigentes de la oposición que están de acuerdo con el pacto social o un acuerdo nacional”, agregó.

Según el también parlamentario, “tienen que estar sindicatos y gremios, organizaciones de servicios de distintos tipos. Por lo tanto, va más allá de lo que quisieran dos o tres actores políticos que probablemente estén pensando en las elecciones que vienen”.

“Chile no resiste otra tercera situación de crisis como la que hemos vivido en octubre y ahora. Puede que muchos sí, tengan su comodidad en su casa, una espalda económica que les permita enfrentar todo lo que venga, pero hay miles de chilenos que no aguantan una tercera embestida”, puntualizó.