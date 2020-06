Desbordes (RN) por petición de autoridades de cuarentena para Valparaíso: "Ojalá se decrete, creo que es importante hacerlo”

Valparaíso es una de las comunas que más casos activos de Covid-19 ha sumado durante la última semana. Por esa razón, distintas autoridades -además de su alcalde, Jorge Sharp- han insistido en la necesidad de establecer una cuarentena para prevenir una mayor propagación del virus

Este miércoles, el diputado y presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, se refirió el respeto y manifestó que “ojalá” la medida sanitaria sea decretada en la comuna.

“Yo pedí que se dictara (el confinamiento) en San Antonio y Valparaíso. En San Antonio, la medida ya se decretó y en Valparaíso, el ministro de Salud (Jaime Mañalich) dijo que está en evaluación. Ojalá se decrete, creo que es importante hacerlo”, dijo el parlamentario en conversación con Radio Futuro.

Cabe recordar que el domingo recién pasado, el titular de la cartera de Salud anunció -tras sostener un reunión extraordinaria con el Presidente Sebastián Piñera- decretar la medida de aislamiento para las comunas de San Antonio y Calama, la cual comenzó a regir ayer a las 22:00.

Plan de emergencia

Un marco fiscal de 10 mil millones de dólares de gasto para un periodo de 20 meses, fue la propuesta que presentó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en el marco de las negociaciones por un plan de emergencia para enfrentar los efectos económicos y sociales que el Covid-19 ha tenido en el país. Monto que fue calificado como “decepcionante” e “insuficiente” por la oposición.

En esa línea, sectores de la centroizquierda insistieron que el Ejecutivo priorice las iniciativas sociales y que medidas enfocadas a la reactivación económica sean discutidas con más tiempo.

El timonel de RN sostuvo que “estamos todos de acuerdo de que hay que hacer un plan de ingreso de emergencia que sea más robusto y que no sea decreciente”. Sin embargo, recalcó que es “fundamental” que ambas materias se vean al mismo tiempo.

“No se puede hacer la diferencia, la crisis económica es ahora, la tasa de desempleo es inédita (...) La crisis ya está y es urgente tomar medidas para ambas cosas. En ese contexto, es obvio que los recursos van a ir para enfrentar lo inmediato (social), pero también tiene que haber un efecto inmediato en la reactivación económica”, sostuvo en la instancia.

En ese sentido, la propuesta de priorizar las medidas sociales por sobre la reactivación de la economía sería, en su opinión, “irresponsable”.

“¿Por qué no se puede llegar acuerdo al tiro en las dos cosas? ¿Cuál es la razón?”, manifestó y agregó que “la necesidad de apoyar a las personas y pymes es para hoy también, no es para mañana. No tienen espalda para una semana más".