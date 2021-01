Desbordes tras decisión de Chahuán de congelar su militancia en RN: “Aquí van a haber personas que van a hacer todo lo posible porque yo no sea candidato presidencial”

Un verdadero remezón político generó al interior de Renovación Nacional (RN) la decisión del senador Francisco Chahuán de congelar su militancia en el partido y bajar su precandidatura presidencial.

El senador de la Región de Valparaíso dio a conocer su determinación con diversas y duras críticas a la conducción de la tienda, liderada por Rafael Prohens.

Una medida que tomó a un día de que el partido llevase a cabo su consejo general, que Chahuán había pedido aplazar, donde se elegiría a la carta presidencial de RN entre él y el exministro Mario Desbordes.

Justamente, éste último, reaccionó rápidamente a la determinación del senador de Valparaíso, lamentándola, pero apuntando también a una acción “orquestada” para bajar su candidatura a La Moneda.

“Lo lamento. No es lo que acordamos. Nos dimos la mano, acordamos fair play. Él estaba muy optimista con las fichas que inscribió y veo que lo único que ha cambiado entre medio es que yo inscribí las mías y no ha habido otro cambio. Eso es lo que me sorprende mucho”, dijo Desbordes.

El exdiputado reiteró que “lamento sus declaraciones. Francisco es una persona que le tengo aprecio personal, nos conocemos hace muchos años y lamento las declaraciones. Que se suman, además, a las de Carlos Larraín, que insiste en ensuciar esta discusión interna”.

“Aquí van a haber personas que van a hacer todo lo posible porque yo no sea candidato presidencial. Personas que van más allá de RN. Aquí están operando en gloria y majestad los poderes fácticos. Eso es lo que hay detrás de tanta acción concertada, semanal, diaria, para tratar de bajar mi candidatura, para tratar de demorarla, dilatarla”, agregó.

En esa misma línea Desbordes aseguró que “van a seguir las zancadillas, yo tengo que estar preparado para esto, van a seguir los ataques y espero que podamos, con la enorme mayoría de militantes, dirigentes, representantes de RN, la enorme mayoría me apoya, espero que podamos avanzar en una campaña limpia, de propuestas, de ideas y no de entrar en esta dinámica a las que nos quieren meter, que es meternos al barro”.

Pero Desbordes no se quedó en eso, ya que también apunto, sin dar nombres, a ciertas personas militantes del partido, que estarían tras estos actos.

“Los que no han permitido que esté el clima (interno) son justamente, un vicepresidente, los hilos que mueven a ese vicepresidente, el expresidente del partido, con descalificaciones brutales, realmente horribles. Ellos son los que no han permitido que esté el clima o quieren evitar que esté el clima. Lo que quieren hacer es dañar mi opción, quieren dañar esta opción que he levantado, que es mayoritariamente apoyada en RN”, aseguró. Y agregó que “el señor (Tomás) Fuentes no se manda solo”.

Finalmente, el exministro enfatizó que “es evidente que aquí hay una cuestión orquestada, hay poderes extraordinariamente grandes que están detrás de esto y hay un intento concertado, organizado, estructurado, sistemático por dañar mi opción. Porque obviamente no soy lo que esperan de una candidatura de la derecha tradicional, de la derecha de toda la vida”.