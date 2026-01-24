SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Desbordes valora nombramientos en gabinete de Kast y anticipa encuentros con Poduje y de Grange

    El edil de Santiago señaló que ya ha conversado con los futuros ministros de Cultura y de la Mujer. Además, anticipó reuniones con los futuros jefes de la cartera de Vivienda y de Transporte.

    Antonella Cicarelli 
    Antonella Cicarelli
    Desbordes dice que le parece “un buen gabinete” el de Kast y que ya está en coordinación con futuros ministros

    Durante el punto de prensa por el envío de ayuda a las regiones afectadas por los incendios, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes fue consultado por sus impresiones ante el anuncio del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, el pasado martes.

    Desbordes afirmó que se trata de un equipo equilibrado. “El presidente dijo súper claro que este iba a ser un gabinete de unidad, un gabinete de emergencia, que los políticos iban a estar presentes, pero la prioridad iba a ser lo técnico y por eso este es el gabinete que tiene por lejos más personas independientes desde el retorno a la democracia”, señaló.

    Sobre lo mismo, respecto a los cuestionamientos por las cuotas de los partidos políticos, el edil dijo que “eso la verdad que hoy día, dadas las circunstancias que estamos viviendo como país, no tiene ninguna importancia. Los partidos aportaron sus nombres, están en todo su derecho. El presidente decidió”.

    Sin embargo, dijo que para los cargos de las subsecretarías, “me consta que Renovación está proponiendo nombres”.

    Sobre las críticas tanto de la futura oposición como de su mismo sector ante la trayectoria de algunos de los ministros designados dijo que “son reclamos completamente temporáneos, déjenlos trabajar y una vez que los ministros hagan su labor, que se les evalúe por su trabajo”.

    Desbordes además anunció que ya está trabajando con las futuras autoridades de gobierno y señaló que “soy amigo de varios de ellos, tanto militantes como independientes”.

    Anticipó que se juntará pronto con el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, con quien ya quedaron en coordinar una reunión. Sobre el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Louis de Grange, dijo que ya están trabajando varios temas y que se juntarán en los próximos días.

    Con Claudio Alvarado, futuro ministro del Interior dijo que “somos amigos de hace muchos años y vamos a ver varios temas asociados también a proyectos municipales”.

    Con respecto al futuro ministro de Cultura, Francisco Undurraga dijo que ayer tuvieron una “larga conversación para lo que vamos a ir haciendo en esta comuna, sobre todo lo que tiene que ver con recuperación patrimonial”.

    Y también mencionó su conversación con la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, con quién habló respecto de los proyectos que lleva el municipio asociados a los servicios de los que depende esa cartera.

    Sin embargo, también dijo que “hasta el 11 de marzo yo sigo trabajando también a concho con las actuales autoridades. Estoy en constante coordinación con el delegado presidencial, la subsecretaria de Prevención del Delito, el ministro de Seguridad Pública, la Seremi de Desarrollo Social, etc”.

