Desbordes: “Yo defiendo el derecho del ciudadano honesto, que pasa todos los controles psiquiátricos (...) a que en su casa tenga un arma de fuego”

El exministro de Defensa y precandidato presidencial, Mario Desbordes (RN), abordó la problemática en materia de seguridad ciudadana y se mostró a favor de que los ciudadanos puedan tener armas de fuego.

En conversación con Radio Universo, el también exdiputado expresó que “algunos están planteando que no pueden haber nunca más armas en manos de particulares, o sea el particular, el ciudadano de a pie no puede tener un arma en su casa pero el delincuente puede tener todas las que se le dé la gana”.

Consultado por las campañas desarrolladas los últimos años que promueven que las personas entreguen sus armas a las policías u organizaciones sociales o religiosas, Desbordes reconoció estar contra. “Yo haría un llamado a la gente a que si se quiere tener un arma se prepare bien, sepa usar un arma. Yo sé usar un arma, fui policía, sé que puedo dispararla, alguna vez como policía la disparé, la usé, sé lo que es tener una persona al frente que me está disparando”.

En esta línea comentó que “la ciudadanía tiene que comprender que tener un arma es algo demasiado delicado, tiene que usarla bien, tiene que estar psicológicamente preparado, tiene que haber quizás un control psicológico más estricto y sobre todo tiene que haber un control desde las policías a que esa persona tenga el arma porque hay riesgos que se corren y eso es cierto”.

“Yo defiendo el derecho del ciudadano honesto, que pasa los controles psiquiátricos, que cumple todos los requisitos para que en su casa tenga un arma de fuego, si es que él cree que está en condiciones de hacerlo”, agregó.

El exministro insistió en que tampoco comparte las propuestas que buscan que particulares no puedan tener armas. “No me parece ¿Cómo va a ser esa la solución? ¡Por favor! Discutamos que hay que ser más estrictos con los requisitos”.

“Una persona adulta debería tener el derecho a decidir si puede tener un arma de determinadas características, no un arma automática, la ley ya lo hace, separa un arma que puede tener un particular de la que puede tener un policía, y yo creo que la gente con una decisión responsable si pasa todos los exámenes que corresponda debería tener esa posibilidad”, enfatizó.

En su caso en particular, el precandidato presidencial contó que hace poco tiempo dio nuevamente el examen respectivo y que en su poder tiene “dos armas de puño y dos armas deportivas para ir al Polígono”. “Tengo la experiencia de vida de haberlas usado cuando recibía de vueltas disparos”, contó aludiendo a su experiencia como carabinero.

“No significa que la gente va a tomar la ley con sus manos. Es una decisión familiar que hay que tomar con mucho cuidado y por eso hay que ser mucho más estricto y la nueva ley lo plantea, estoy de acuerdo con que hay que ser más estricto (...) hoy día una persona puede tener 40 armas, 50 armas (...) pasa que las policías no saben si puedo tener un arma o no”, dijo.

A favor de legalizar la marihuana

El exministro dijo que también está a favor de “abrir” el debate de la legalizar la marihuana y posteriormente aclaró que está a favor de esta medida.

“Estoy a favor de legalizar, pero creo que el debate hay que abrirlo primero, que es lo que pasó en Uruguay y no seguir frenando la marihuana medicinal que le hace tan bien a tantos niños (...)”, dijo, apuntando a quienes padecen enfermedades.