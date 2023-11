“Desde el gobierno no compartimos que haya una lucha generacional”: Vallejo responde a críticas de José De Gregorio

La ministra Camila Vallejo, se refirió a las declaraciones que entregó el decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José De Gregorio, quien en el marco de un discurso para los egresados, criticó a la actual generación gobernante en el país, encabezada por el Presidente Gabriel Boric.

“Llegaron al gobierno, lideraron el grupo que escribía la Constitución, lo tenían todo, y lo perdieron todo. Incluso la nueva Constitución la terminaron escribiendo sus mayores adversarios. Terminaron haciendo un gobierno con bases similares a los que tanto criticaron, y pareciera que prefieren mantener la Constitución que tanto demonizaron”, dijo el académico.

Al respecto, Vallejo planteó que “todas las críticas, sobre todo en espacios universitarios donde tiene que expresarse el pluralismo son necesarias en nuestra democracia, pero creo que es importante desde el gobierno destacar algunas cosas”.

“Desde el gobierno no compartimos que haya una lucha generacional, superamos, creemos, hace bastante tiempo que las dificultades que ha enfrentado nuestro país tengan que ver con luchas intergeneracionales, y porque, además, como gobierno nos sentimos plenamente orgullos y orgullosas de que aquí hay al menos tres generaciones en este gobierno, que han sabido trabajar de manera conjunta para hacer que nuestro país sea un mejor país”, indicó la secretaria de Estado.

En ese sentido, planteó reiteró que “aquí no hay una sola generación, somo al menos tres generaciones y eso es un avance significativo, porque da cuenta que el problema no tiene que ver con generaciones, tiene que ver con la decisión que cada uno toma para enfrentar los problemas de desigualdad que existen en nuestro país, los problemas de desarrollo que enfrenta nuestro país y, por lo tanto, qué intereses defiende, no qué año nació y dónde nació, sino que, para qué estamos trabajando”.

“Creo que las opiniones en una sociedad son múltiples y variadas, pero lo que nos corresponde como gobierno es mostrar los hechos, los datos que reflejan nuestra convicción intergeneracional”, sostuvo la ministra.