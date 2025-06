Desde la situación en Cuba hasta las críticas por seguridad: las frases que marcaron la campaña de Jara

Intensa fue la campaña de los candidatos presidenciales del pacto Unidad por Chile para las primarias legales que este domingo coronaron a Jeannette Jara (PC-AH) como su triunfadora con amplia ventaja sobre sus rivales.

En el marco de este proceso la exministra del Trabajo tuvo que enfrentar duros debates, requerimientos de la prensa sobre temas incómodos y algunos matices dentro de su propio partido.

Así, sus dichos desataron polémicas, marcaron diferencias con el actual gobierno y pusieron en evidencia su posición respecto a diferentes temas. Acá algunas de estas declaraciones.

“Creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro. Hay un partido único, no es el único sistema así, cada pueblo tiene que definir su gobierno”.

“Cuba tiene problemas internos, tiene que solucionarlos y los derechos humanos se deben respetar en todos lados. Entiendo que hay informes internacionales respecto de presos políticos y eso me parece que son vulneraciones a los derechos humanos”.

“Yo por lo menos me muevo en la vida por convicciones, he estado toda la vida en este partido. Creo que se puede construir de la misma forma, que no hay vetos en política para nadie, y muchas de las cosas que se han creído imposible han terminado ocurriendo”.