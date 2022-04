Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo: Presidente Boric se sumó sorpresivamente a marcha en el frontis de La Moneda

Sorpresa y emoción causó entre los participantes a la marcha por el autismo la presencia del Presidente Gabriel Boric, en momentos en que los asistentes llegaban hasta la Plaza de la Ciudadanía, en el frontis de La Moneda.

El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado y se enmarcó en la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, instancia en la que el mandatario determinó efectuar una pausa en sus actividades para sumarse a la manifestación.

Con cánticos, pancartas y consignas, las personas clamaron por la pronta promulgación de la Ley de Autismo, normativa que ha “descansado” por cerca de cuatro años en la Cámara de Diputados, y que apunta a garantizar la atención médica y oportuna para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), otorgando medicamentos a personas diagnosticadas, además de terapias, asistencia y acceso libre e igualitario al sistema previsional de salud.

En este contexto, el jefe de Estado compartió con los asistentes, fotografiándose con las familias y a la vez, con megáfono en mano, pronunció un breve discurso en el cual llamó a los parlamentarios a agilizar los trámites para avanzar con en el proceso legislativo.

“Estaba recién trabajando en La Moneda, porque mañana partimos a Argentina, y de repente, a lo lejos se empieza a escuchar: ‘Boric escucha, únete a la lucha’. ¡Cómo no me voy a unir! Esta lucha que ustedes llevan dando hace tanto tiempo, muchas veces es ignorada, muchas veces han sido ignoradas e ignorados por el Estado, invisibilizados. Les quiero decir que no están solas y no están solos, que como gobierno tenemos un compromiso por el TEA que vamos a trabajar en conjunto con las organizaciones para poder buscar la mejor legislación que los proteja, los acompañe y no los deje solos, a los niños, niñas y a los adultos a lo largo de toda la vida”, expresó.

Concluyó señalando que “sepan que durante nuestro gobierno vamos a sacar, en conjunto también con los parlamentarios y las organizaciones sociales, la legislación para proteger a todas las personas con TEA y a los cuidadores”. Tras lo anterior, fue ovacionado por la multitud.

Según comentaron los organizadores de la manifestación, sería la primera vez que un Presidente participa en esta instancia. A su vez, la presencia del mandatario refutó los trascendidos que circulaban en redes sociales, en torno a que se había trasladado en helicóptero hacia el Valle del Elqui.