Dichos de Mañalich contra alcaldes desatan reclamo de RN

Dos polémicas se tomaron el comité político ampliado de este lunes, reunión que congrega a representantes del gobierno y los partidos oficialistas y que, por segunda semana consecutiva, se realizó de manera virtual.

Entre los temas estuvo la comparación que hizo el Presidente Sebastián Piñera el domingo entre los costos de arrendar mensualmente Espacio Riesco y la dieta parlamentaria, lo que generó un crítico diagnóstico en varios sectores.

Pero, minutos antes, la reunión estuvo marcada por la disputa que protagonizó el ministro Jaime Mañalich. El domingo, el titular de Salud no solo enfrentó a la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, luego de que la edil diera a conocer la muerte de una persona supuestamente por coronavirus -lo que fue desmentido-, sino que también sostuvo que “muchos” jefes comunales “están usando de una forma lejana a la ética” la crisis por el coronavirus con objetivos de campaña.

Así, en la cita de este lunes los representantes de RN -Mario Desbordes (presidente del partido), Diego Paulsen (jefe de bancada) y Sebastián Torrealba (subjefe de los diputados)- reclamaron por los dichos del ministro.

Según los asistentes, hicieron énfasis en que el titular de Salud había “agrandado” el conflicto tanto por la forma en que respondió como por “generalizar sus críticas”, involucrando a todos los alcaldes en la controversia. Esto, aunque coincidieron en cuestionar la forma en que Barriga ha ejercido su rol y que, por segunda vez, hubiera entregado información que debe ser centralizada en el Minsal.

“He apoyado y sigo apoyando la gestión del ministro, pero no hay duda de que no debió generalizar e insistir con su tesis de los alcaldes en campaña. Gracias a esos alcaldes en campaña él es ministro, que no se le olvide”, dijo Desbordes a La Tercera. Y agregó que, con sus declaraciones, Mañalich “distrae completamente el foco de la conferencia de prensa y genera roces que son indispensables de evitar”.

En el mismo sentido, Torrealba afirmó que “el gobierno no tiene que entrar en el barro”, junto con señalar que “los alcaldes tienen que hacer un esfuerzo por entender que el que lidera la agenda comunicacional es el Ministerio de Salud y el gobierno de Chile”.