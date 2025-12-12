Diego Schalper y eventual gobierno de Kast: “No hay espacio para el emborrachamiento (...) los votos son prestados”

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, analizó esta jornada el clima electoral ad portas de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo en segunda vuelta entre los candidatos Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicano).

Consultado sobre el tema en Radio Agricultura, el parlamentario manifestó que espera que Chile tenga “un proceso electoral ejemplar”, y que está optimista por cómo se ha ido configurando un cuadro “en donde básicamente hay conciencia de que hay ciertas tareas de Estado, seguridad, economía, como los ejes principales, en los cuales Chile no puede seguir en esta farra permanente de estar en el conflicto extremista y no resolviendo los problemas”,

En esta línea, fue claro en señalar que “no hay espacio” para que el Partido Republicano cometa los mismos errores del segundo proceso Constitucional en un eventual gobierno de Kast, advirtiendo que en esta segunda vuelta muchos votos son “prestados”, y por tanto, la responsabilidad de construir un espacio de convergencia para para gobernar va a ser muy importante.

“Siempre está el fantasma del emborrachamiento, por eso mismo yo enfatizo tanto que hay que entender que los votos son prestados “, expresó. ”Yo creo que no hay espacio para eso por dos razones: primero, porque una cosa es discutir conceptualmente un contenido constitucional, que eso admite ciertos maximalismos sin consecuencia”.

Y otra cosa muy distinta, señaló, “es gobernar un país, que supone poner de acuerdo a gente distinta , entender que las políticas públicas impactan en la vida cotidiana“.

Lo segundo, apuntó, “es que la correlación de fuerzas en el Parlamento te obliga a crear espacios de convergencia”.

“El gobierno entrante, cualquiera que sea, no va a tener mayoría en el Congreso, eso lo va a obligar a tener que entrar en conversación”, señaló.

Asimismo, el parlamentario RN hizo hincapié en que en un eventual Gobierno de José Antonio Kast se debe considerar “que los maximalismos no dan soluciones, esa agenda común, que hay que ponerla en común desde el día siguiente de terminar la elección, es la que tiene que generar una hoja de ruta, en la cual usted convoca a las distintas fuerzas a ponerse de acuerdo”.

“Después hay que mantenerse apegado a esa hoja de ruta. No hay que subestimar esa agenda de común denominador, el enfrentar al crimen organizado, restablecer un ecosistema favorable a la inversión", apuntó.

Y si nos mantenemos apegados a esa hoja de ruta, continuó, “no tengo duda de que el amplio arco del Rechazo se va a sentir convocado”.

“Yo aliento a que tengamos mínimos comunes denominadores, convergencia en torno a esa agenda en común y saquemos esos desafíos que son urgentes para Chile”, concluyó.