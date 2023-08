Diputada Cordero dice que acatará decisión de la Suprema y advierte: “No me callarán jamás”

“A través de este comunicado me dirijo a las 20.498 personas que votaron por mí en el distrito 10, que componen las comunas de Santiago, La Granja, San Joaquín, Macul, Ñuñoa y Providencia”.

De esta forma parte el escrito divulgado este martes por la diputada María Luisa Cordero, luego que la Corte Suprema confirmara su desafuero en el marco de una querella por injurias que la senadora Fabiola Campillai presentó en su contra.

“Acataré lo que resuelva la Corte Suprema, pero es inaceptable que a raíz de un comentario emitido en un medio de comunicación me encuentre hoy en día en un proceso judicial de desafuero, que coarta la posibilidad de seguir representando a quienes me eligieron y especialmente se me imposibilite ejercer mi rol fiscalizador”, manifestó la legisladora de oposición.

Una vez despojada de la inmunidad parlamentaria que mantenía en razón de su cargo, el proceso en la justicia puede seguir su curso. En el intertanto, queda suspendida de funciones, perdiendo su derecho a voz y voto en el Congreso, sin que ello implique que perderá su dieta parlamentaria.

“No estoy sola”

“Mi franqueza ha sido la razón de que muchos me intenten cancelar. A todos aquellos que su objetivo es callarme les digo que no estoy sola”, señaló Cordero en su declaración.

La senadora Campillai se querelló contra la diputada independiente e integrante de la bancada de Renovación Nacional (RN) por declaraciones expresadas en un programa radial en marzo, en el que aseguró que la senadora no es completamente ciega.

Desde la bancada de RN respaldaron a Cordero. El jefe de bancada de la tienda opositora, Frank Sauerbaum, aseguró que Cordero seguiría siendo parte del comité. Además, respecto del fallo, sostuvo que “no se ajusta para un desafuero” de un parlamentario. “Esta es una opinión, por muy hiriente que esta sea, es solo una opinión. No da para un delito”, señaló.

Campillai perdió además de la vista, los sentidos de olfato y gusto, al recibir una bomba lacrimógena que fue disparada a su rostro en octubre de 2019, mientras ella esperaba el transporte público y se desarrollaba una manifestación.

“No me callarán jamás”

La diputada Cordero sostuvo en su declaración que “el ser directa en este país trae consecuencias, sobre todo al ser oposición a un gobierno incompetente”.

“No me callarán jamás y esta censura que desea la extrema izquierda no la logrará ya que seguiré con mas fuerza que nunca desenmascarando a quienes intentan apropiarse de los recursos de nuestro país, dónde seguiré recorriendo las calles junto a los vecinos del distrito que decidió darme la responsabilidad de llevar a cabo el trabajo parlamentario de manera responsable y leal”, advirtió la psiquiatra.

Asimismo, destacó una frase atribuida a Platón: “Nadie es más odiado que aquel que dice la verdad”.

“Mis proyectos no avanzan, son archivados en las comisiones y en la Cámara de Diputados he sido maltratada verbalmente por más de una diputada, en los ascensores, pasillos y baños he tenido que soportar faltas de respeto hacia mi persona y guardar silencio, porque si digo algo, la Comisión de Ética determina que soy culpable”, aseguró.