Diputada Delgado, que protagonizó altercado con Ávila en marzo, anuncia que rechazará acusación constitucional contra el ministro

Fue en marzo pasado que la diputada Viviana Delgado tuvo un duro altercado con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

La legisladora del independiente -exmilitante del Partido Ecologista Verde- acusó que el titular del Mineduc le había gritado cuando ella se acercó para solicitarle la reapertura de un colegio de Maipú, comuna que representa en la Cámara Baja.

Ávila tuvo que salir a pedir disculpas en medio de la distancia que incluso algunos de sus compañeros de gabinete tuvieron frente a su reacción, y con la tensión de la inminencia de un cambio de gabinete, en el que finalmente se mantuvo en la cartera.

Junto con la fuerte polémica que se instaló para el gobierno, luego vendría uno de los principales coletazos. La diputada, días después, saldría de la sala de la Cámara -junto a otros parlamentarios- cuando se votaba la reforma tributaria, que terminó siendo rechazada y propinando al Ejecutivo uno de los principales golpes legislativos del mandato.

Delgado reconocería después que se trató de un “impresentable error” de su parte, y pidió “perdón”.

Y aunque luego del impasse se reunieron, e incluso hace algunas semanas Ávila y Delgado se habían encontrado en una actividad, en la que se vieron abrazados y limando toda aspereza, este miércoles llegó quizás uno de los gestos más esperados por el ministro, cuando la diputada anunció que rechazará la acusación constitucional en su contra que se vota este miércoles en la Cámara de Diputados.

“Rechazaré la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Yo no juego al empate y no me quedaré estancada en ‘peleas chicas’ que no permitan avanzar en lo que realmente importa: el bienestar de la ciudadanía. Rechazaré esta acusación constitucional contra el ministro Ávila porque no soluciona los problemas de fondo que tenemos en nuestra educación y solo destruye y retrocede en lo que se ha avanzado. Por el bien de nuestros niños, niñas y adolescentes, espero que esta acusación constitucional no se materialice. Como diputación nos mantendremos fiscalizando permanentemente la gestión del Ministerio de Educación, sobre todo en el reconocimiento y certificación de nuestros colegios artísticos”, dijo la diputada, quien además de realizar un punto de prensa en el Congreso subió su intervención a Instagram.