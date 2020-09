Diputada Núñez destaca conducción de RN y llama a “no cambiar el equipo”

Una carta enviará hoy la diputada y vicepresidenta de RN Paulina Núñez a los consejeros de la colectividad de cara al encuentro de mañana, en el que se ratificarán los candidatos del partido para las elecciones municipales y se zanjará un debate que se ha instalado hace varios días: si postergar o no para el próximo año las elecciones internas programadas para el 5 de diciembre y, por ende, extender el mandato de la actual directiva, encabezada por el senador Rafael Prohens.

En este contexto -en el que la diputada es una de las candidatas para presidir el partido- es que enviará la misiva, justo en medio de la tensión instalada en la colectividad no solo por la fecha de las elecciones, sino que también por la irrupción del extimonel Carlos Larraín, quien busca evitar que se aplacen los comicios y manifestó su disponibilidad para presidir una lista.

Así, Núñez -quien es respaldada por el ministro Mario Desbordes para encabezar RN- fija en su carta una postura al respecto y señala que se deben aplazar los comicios internos. “Personalmente, creo que en medio del contexto que estamos viviendo no es momento de pedirles a más de 200 consejeros que dejen sus funciones. No es momento de cambiar el equipo cuando estamos a mitad de partido y claramente no es momento de pretender presidir el partido con un proyecto distinto, sabiendo que eso puede producir costos internos que siempre tardan en sanar”, afirma en la misiva.

De todas formas, la parlamentaria recalca que, pese a su parecer, “seré respetuosa de la decisión que este consejo general tome”. En ese sentido, agrega que si se postergan las elecciones “seguiré acompañando con la mayor energía y lealtad al presidente Rafael Prohens y al secretario general, Felipe Cisternas, para que les vaya bien, porque si a ellos les va bien, a RN le va bien y a Chile le va bien”. Sin embargo, en caso contrario, reafirma sus intenciones de competir para liderar el partido.

“¡Seré candidata a presidenta de Renovación Nacional en el día y en la hora que defina este consejo general!”, asegura, agregando que el desafío no lo asumirá sola, sino que con un equipo de senadores, diputados, alcaldes, cores y concejales del partido.

En ese sentido, agrega: “No es momento de retroceder. No es momento de renunciar a lo que juntos hemos logrado. No es momento de pensar en un partido político testimonial, que deja conformes sólo a algunos pocos que viven con un manual bajo el brazo”.

Ese último mensaje de la parlamentaria -en el que, sin embargo, no menciona directamente a Larraín- va en línea con una defensa que hace de la conducción que ha tenido RN en los últimos años, justamente lo que ha sido cuestionado por el extimonel y quienes lo apoyan para liderar a la colectividad.

Así, Núñez apunta a que “no se interrumpa el crecimiento” de RN y destaca en su carta las anteriores directivas y releva el trabajo realizado por Desbordes y también por el expresidente del partido y ahora ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, quien es su esposo. Los dos secretarios de Estado, de hecho, están por aplazar las elecciones internas de RN, mientras que el canciller Andrés Allamand busca -al igual que Larraín- que se realicen el 5 de diciembre.

Asimismo, Núñez destaca la gestión de Prohens y dice que él no asumió “por la ventana, ni a medianoche. Lo hizo como el primer vicepresidente de una directiva electa democráticamente por una aplastante mayoría, respetando al pie de la letra nuestra institucionalidad y tomando la posta que le entregó Mario Desbordes, quien dejó todo cálculo político de provecho personal para responder al llamado del Presidente Piñera y asumir como ministro de Defensa”.