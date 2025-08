Diputado Alessandri (UDI) reafirma apoyo a Matthei y asegura que dichos en entrevista fueron sacados de contexto

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, reafirmó su apoyo con la candidatura de la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei y señaló que sus dichos emitidos en una entrevista televisiva -donde desliza la idea de un “sacrificio” de la exalcaldesa- son parte de un “contexto más amplio” y que no se refería a un posible desistimiento de la candidatura de su correligionaria.

Sus declaraciones surgieron en momento que diputados como Andrés Celis y Miguel Mellado (RN) han presentado sus reparos a la candidatura de Matthei. En este sentido, Celis aseguró que “si el candidato Kast está mejor aspectado que la candidata Matthei, yo creo que él debiera ser el candidato del sector”.

Sus dichos motivaron que los senadores de RN expresaran su respaldo “profundo y sin ambigüedades” a Matthei.

El parlamentario gremialista, en conversación con 24 Horas, explicó sus declaraciones dadas a conocer en un adelanto en el programa Sin Filtro, donde se deslizó los polémicos dichos.

“Yo estoy seguro y no me cabe duda que ella está dispuesta a un sacrificio muy grande por Chile(...). Estoy pensando en una segunda vuelta, estoy pensando en una primera vuelta , estoy pensando en una encuesta favorable y en encuestas adversas”, indicó en el adelanto de la entrevista.

Sin embargo, Alessandri cuestionó que “ese es el problema de cortar las frases y poner solo una frase”.

“Lo que quería decir yo en ese contexto, era que yo le agradecía el sacrificio y estaba seguro que amaba Chile, por lo tanto, iba a estar dispuesta a sacrificarse en primera y segunda vuelta, pero el sacrificio es ir a primera y segunda vuelta”, señaló el parlamentario.

“Si ella se baja, renuncia y se va a vivir a la playa, ese no es el sacrificio. Yo estaba agradeciendo justamente el sacrificio de emprender una presidencial , por segunda vez después del 2013, y le agradezco la eventual segunda vuelta que por supuesto es posible todavía”, agregó el diputado por el distrito 10.

Respecto a los resultados obtenidos por la exalcaldesa de Providencia en las encuestas frente a Kast, Alessandri señaló que “cuando usted tiene encuestas adversas, por supuesto que cuesta más levantarse todos los días a hacer campaña, a recorrer Chile, a presentar sus propuestas, pero ese es el sacrificio. El sacrificio es ir a una pelea electoral, cuando va a competir, a conquistar voluntades y corazones”.

En esa línea, también emplazó a Kast y también al candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, a “por amor por la Patria”, a que “piensen en una lista única electoral , que nos permita por primera vez tener la Cámara y el Senado”.

Frente a las declaraciones de diputados que estarían dudando de su apoyo a Matthei frente a sus magros resultados en las encuestas, Alessandri señaló que “yo le diría a esos colegas, que mantengan la tranquilidad, que es una elección competitiva todavía. Necesitamos desplegarnos”.

“Tres meses y 12 días quedan para la elección. Hace dos meses atrás Carolina Tohá, era la más probable ganadora de la primeria, Evelyn Matthei iba primera, por lo tanto, tres meses y 12 días en política, puede ser una vuelta en 180°”, por lo que llamó a sus pares a que “se afirmen”, porque “esto va a mejorar” y a “apoyar más que a quitar el piso”.

En ese contexto, el diputado Alessandri reveló que recibió varios llamados desde los sectores de Chile Vamos para reprenderlo por el extracto de sus declaraciones, a lo que él respondió que “si ustedes se movieran con esta energía para apoyar la candidatura de Matthei y no solo para llamar por una cuña mal interpretada, esta campaña iría punteando en las encuestas, así que usen esa fuerza en retarme, úsenla para salir a terreno, para plantear las ideas de Matthei”.

Frente a los dichos de diputados de RN, agregó que “hay una discusión. Ese es un diputado de RN, (pero) he hablado con el presidente del partido, Rodrigo Galilea, que tiene otra opinión”.

“Al final, nosotros creemos en la mirada larga para Chile, es mejor que gobierne Evelyn Matthei, para que no vuelva Gabriel Boric en cuatro años más, para que el péndulo no se de vuelta de extremo a extremo, por razones de fondo creemos que es mejor Matthei, lo que no quita que si a segunda vuelta pasara Kaiser o Kast, u otro del sector, evidentemente que lo vamos a apoyar”, planteó.