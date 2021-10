Diputado Coloma (UDI) cuestiona ataques de Sichel a Kast e insiste en necesidad de acuerdo para eventual balotaje: “El adversario político hoy día es Gabriel Boric y el Partido Comunista”

El jefe de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, abordó la “libertad de acción” que el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, entregó a partidos y personeros del oficialismo, en medio del descuelgue de figuras en favor de la candidatura presidencial de la carta del Frente Social Cristiano y exdiputado gremialista, José Antonio Kast.

“Nosotros desde la UDI, le hemos venido pidiendo a los dos candidatos presidenciales de derecha que ojalá podamos llegar a un acuerdo que permita la unidad del sector de cara a la segunda vuelta presidencial. Para nosotros es fundamental. Nosotros entendemos que en esta vuelta nos vamos a jugar y probablemente vamos a tener la elección más relevante en materia presidencial entre la libertad y el candidato del Partido Comunista. Así lo vemos y para nosotros llegar en unidad es fundamental a la noche del 21 de noviembre”, sostuvo el legislador la mañana de este miércoles en entrevista en Radio Agricultura.

En un punto de prensa a la hora de los noticieros centrales de la TV la noche de este martes, Sichel recordó los compromisos adquiridos tras la primaria del sector y criticó los respaldos al exdiputado de quienes “quieren volver al pasado y apoyar una antigua derecha y hacer que el país retroceda en los derechos que ya había ganado”.

“No vamos a aceptar es el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy: una persona de extrema derecha, una persona que no es tolerante, que no cree en la diversidad, que no es independiente, que no cree en las ideas de la libertad”, dijo Sichel en alusión a Kast, en dichos que alejan la posibilidad de un pacto de apoyo mutuo en caso de un posible balotaje.

Algunos de los descuelgues presidenciales en el gremialismo corresponden al convencional Eduardo Cretton, el diputado Cristián Labbé y el senador Claudio Alvarado.

Frente a ese escenario, el diputado Coloma insistió en que es necesario un acuerdo antes de la elección del 21 de noviembre.

“No queremos llegar a ese día con el sector fracturado y con la incapacidad de ponernos de acuerdo y ponernos todos tras quien resulte ganador. Y al mismo tiempo quiero decir que yo no comparto la estrategia de pegarle al que está al lado. Lo que yo creo es que el adversario político está al frente. Y el adversario político hoy día es nítido, es el Frente Amplio y el Partido Comunista liderado por Gabriel Boric”, señaló Coloma.

En esa línea, el jefe de la bancada de diputados de la UDI criticó contenidos de la franja de Sichel en que se sindica a Kast como extrema derecha.

“Creo que eso es equivocar el adversario político. El adversario político hoy día es Gabriel Boric y el Partido Comunista y ahí tiene que estar nuestros esfuerzos para poder explicarles a los chilenos cuál es nuestro proyecto de país”, argumentó.

Coloma afirmó que “nosotros desde la UDI tenemos el compromiso todos los parlamentarios de la UDI y me atrevería a decir también todos los candidatos a parlamentarios de la UDI, de jugarnos el 100% por quien pase a segunda vuelta, sea José Antonio Kast o sea Sebastián Sichel”.

El diputado dijo además que en el comando de Sichel “al principio oían más” y que “ha faltado mayor coordinación”. Además, consultado por si habrán más descuelgues presidenciales entre los parlamentarios de su partido contestó que “No me atrevería a decirlo” y reiteró que “tenemos que hacer es un esfuerzo por llevar una candidatura que nos permita en segunda vuelta derrotar al Partido Comunista”.