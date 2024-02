Diputado Ibáñez (CS) al ser encarado por vecinos de zonas afectadas en Valparaíso: “Yo no soy el gobierno”

Durante la mañana de este miércoles, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, fue encarado por personas que se encontraban en zonas afectadas por los incendios en Valparaíso.

Los vecinos, que estaban ayudando a una persona de tercera edad que perdió su casa, interpelaron al parlamentario cuando llegó a la población Las Palmeras, en la comuna de Quilpué.

El diálogo quedó registrado en un video que ha sido difundido a través de X (antes Twitter). En el extracto audiovisual, se escucha que las personas le preguntaron al diputado porqué no podía brindar parte de su sueldo para comprar una mediagua, además de reprochar que “hay 1.200 millones de pesos para autos de lujos y no tienen para una casa prefabricada”, haciendo referencia a la compra de los autos Lexus para los jueces de la Corte Suprema.

Frente a eso, Ibáñez respondió: “Ustedes no entienden que la Corte Suprema y el Ejecutivo son cosas distintas”.

Un vecino continuó el intercambio señalando que “son cosas distintas, pero vienen del mismo lugar, que es el Estado: no nos olvidemos para qué son los diputados, para legislar”. A lo que Ibáñez contestó: “Amigo, esa no es mi atribución, yo no tengo poder presupuestario, yo no soy el gobierno”.

En ese escenario, la misma persona le aclaró que no se refiere solamente a él, sino que a todos los diputados que componen la Cámara Baja, y en ese sentido, Ibáñez le pidió ser preciso.

“Soy bien preciso, le dije ‘usted es diputado igual que todos los demás’. 155 diputados y no pueden legislar para la gente... o donar su sueldo”, se escucha al final del video, mientras el diputado se retiraba del lugar.