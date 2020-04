Diputado Pablo Lorenzini renuncia a la DC tras más de 40 años de militancia y con críticas a la directiva de Chahin

hace 46 minutos

En el partido aseguran que dimisión del legislador se debe a que perdió el dominio de la directiva regional de El Maule y que estaba molesto tras no poder asumir la jefatura de bancada. "Estas no son circunstancias para estar recibiendo órdenes de partido", explicó el diputado, agregado sobre la mesa que "no se está actuando de una forma coordinada y adecuada".