Diputados anuncian acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa tras el rechazo de la Suprema a su remoción

“Hoy vimos cómo redes de favores y compromisos indebidos se impusieron por sobre la independencia y la probidad", sostuvo Daniel Manouchehri.

Por 
José Navarrete
 
José Miguel Wilson

Los diputados del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, junto a pares oficialistas, anunciaron la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa.

Esto, luego que un empate en la votación del Pleno de la Corte Suprema terminara salvando al juez de la remoción en un proceso disciplinario por sus chats con el abogado Luis Hermosilla.

Hay una investigación penal que se sigue contra Ulloa a partir de una denuncia de los diputados socialistas.

Tras conocerse la votación que zanjó la permanencia del magistrado en el tribunal de alzada capitalino, Manouchehri aseguró en diálogo con la prensa que “la justicia no puede estar capturada por redes oscuras”.

“La señal de corrupción que hoy entrega el Poder Judicial es devastadora. Jueces que debieron inhabilitarse, por su cercanía o por haber manifestado opinión previa, eligieron salvar a Antonio Ulloa”, comentó.

El diputado PS afirmó que Verónica Sabaj, otra integrante de la Corte de Santiago que enfrentó un proceso disciplinario similar por sus vínculos con el abogado del caso Audio “cayó por mucho menos”.

“Hoy vimos cómo redes de favores y compromisos indebidos se impusieron por sobre la independencia y la probidad. Por eso vamos a avanzar en una acusación constitucional contra el juez Ulloa y vamos a estudiar los supremos que pueden haber faltado a su deber de probidad”, advirtió Manouchehri, que ya contaría con las firmas para materializar la acción.

También cuestionó la votación en la Suprema la diputada Camila Musante (IND-PPD), calificándola como “una señal de impunidad”.

“Es una pésima señal de parte de la Corte Suprema que pese a que la evidencia dijo que filtró resoluciones, que promovió el ascenso de decenas de jueces y ministros, incluso manifestó su odio por otros jueces, el señor Ulloa continúe en el Poder Judicial”, señaló.

