Diputados republicanos oficiarán al Mineduc por informe sobre SLEP de RM: acusan mal uso de dinero

La bancada de diputados del Partido Republicano oficiará al Ministerio de Educación a propósito de un informe de Contraloría sobre los SLEP en la Región Metropolitana, en el que según los parlamentarios, se establece que hubo un mal uso de más de $1.200 millones.

Los legisladores aseguran que en el informe 784/2024 del ente fiscalizador se hallaron retrasos de hasta 250 días para designar directores en los colegios de la zona, además de una “baja” ejecución presupuestaria.

“Creemos que no solo es impresentable, si no que vergonzoso, lo que ocurre en este SLEP, pues su pésima forma de trabajo daña directamente a los alumnos de los liceos y escuelas de la zona. Es por ello que solicitaremos a la Contraloría que identifique a los responsables e inicie sumarios administrativos contra ellos, a la espera de que sean despedidos”, aseguró el diputado de la Comisión de Educación Stephan Schubert.

Junto a ello, el parlamentario dio a conocer que se solicitará la restitución de los fondos mal rendidos, y los detalles la “baja” ejecución presupuestaria.

“Estamos solicitando también a la Contralora que se decreten todas las medidas para asegurar que esto no vuelva a pasar, porque con la educación pública no se juega, pues es la única forma de que miles de jóvenes y niños de escasos recursos protagonicen la tan anhelada movilidad social para mejorar sus futuros. Por ello es que seremos implacables en la pesquisa de este tipo de irregularidades, en particular en el área educacional”, finalizó Schubert.