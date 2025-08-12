Diputados RN acusan a los PS Manouchehri y Cicardini de “dilatar” discusión de proyecto que establece multas por no votar

Diputados de Renovación Nacional (RN) acusaron esta tarde a los diputados del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini de acudir esta jornada a la sesión de la comisión de Gobierno interior de la Cámara, con el único fin de dilatar la discusión del proyecto que establece multas por no votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo.

Esto, luego de que la instancia no lograra despachar esta tarde la iniciativa, como señalaba el cronograma definido por el presidente de la comisión, Rubén Oyarzo (Ind.), con el fin de que se viera la próxima semana en Sala.

Así, los legisladores Bernardo Berger y Miguel Ángel Becker responsabilizaron a sus pares socialistas, al señalar que buscaron postergar la votación de la iniciativa con sus largas intervenciones en la instancia parlamentaria, a pesar de que no pertenecen a ella.

Al respecto, Berger señaló que “hemos tenido varias reuniones y también todos los integrantes de la comisión nos hemos comprometido por darle todo el avance que sea necesario para que este proyecto pueda salir lo antes posible, porque tenemos el proceso eleccionario el 16 de noviembre del presente año y todavía no sabemos cómo va a ser el funcionamiento sobre el tema de las sanciones que se van a aplicar a aquellos electores que no van a sufragar”.

En este sentido, agregó que “he visto y he palpado, he estado en todas las sesiones presentes, que desgraciadamente hay diputados que ni siquiera son de la comisión, que son del sector oficialista, que lo que han hecho es empezar a hacer una serie de consultas, hacer algunas críticas a lo que es el mismo proyecto, con el único afán de dilatar, de postergar lo que es la votación”.

Por su parte, Miguel Ángel Becker, también integrante de la comisión, consideró como “inaceptable” lo ocurrido en la instancia, “donde diputados del gobierno, oficialistas, fueron a dilatar una votación importante para Chile. Solo a dilatar, dando explicaciones y pidiendo la palabra con el único propósito de que pasara una hora -de las 16 a las 17 horas- sin ver prácticamente nada de esta importante ley de la República que es para las próximas elecciones” .

Finalmente manifestó su deseo que en las próximas sesiones de la comisión “esto no se dé a propósito de lo que está haciendo este gobierno con respecto a esta ley”, de dilatar la discusión con las elecciones cada vez más cerca.