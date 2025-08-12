SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Diputados RN acusan a los PS Manouchehri y Cicardini de “dilatar” discusión de proyecto que establece multas por no votar

Desde la tienda opositora cuestionaron la presencia de ambos parlamentarios en la sesión de la comisión de Gobierno interior de la Cámara, al responsabilizar a ambos legisladores oficialistas de que la instancia no lograra votar la iniciativa.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Diputados de Renovación Nacional (RN) acusaron esta tarde a los diputados del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini de acudir esta jornada a la sesión de la comisión de Gobierno interior de la Cámara, con el único fin de dilatar la discusión del proyecto que establece multas por no votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo.

Esto, luego de que la instancia no lograra despachar esta tarde la iniciativa, como señalaba el cronograma definido por el presidente de la comisión, Rubén Oyarzo (Ind.), con el fin de que se viera la próxima semana en Sala.

Así, los legisladores Bernardo Berger y Miguel Ángel Becker responsabilizaron a sus pares socialistas, al señalar que buscaron postergar la votación de la iniciativa con sus largas intervenciones en la instancia parlamentaria, a pesar de que no pertenecen a ella.

Al respecto, Berger señaló que “hemos tenido varias reuniones y también todos los integrantes de la comisión nos hemos comprometido por darle todo el avance que sea necesario para que este proyecto pueda salir lo antes posible, porque tenemos el proceso eleccionario el 16 de noviembre del presente año y todavía no sabemos cómo va a ser el funcionamiento sobre el tema de las sanciones que se van a aplicar a aquellos electores que no van a sufragar”.

En este sentido, agregó que “he visto y he palpado, he estado en todas las sesiones presentes, que desgraciadamente hay diputados que ni siquiera son de la comisión, que son del sector oficialista, que lo que han hecho es empezar a hacer una serie de consultas, hacer algunas críticas a lo que es el mismo proyecto, con el único afán de dilatar, de postergar lo que es la votación”.

Por su parte, Miguel Ángel Becker, también integrante de la comisión, consideró como “inaceptable” lo ocurrido en la instancia, “donde diputados del gobierno, oficialistas, fueron a dilatar una votación importante para Chile. Solo a dilatar, dando explicaciones y pidiendo la palabra con el único propósito de que pasara una hora -de las 16 a las 17 horas- sin ver prácticamente nada de esta importante ley de la República que es para las próximas elecciones”.

Finalmente manifestó su deseo que en las próximas sesiones de la comisión “esto no se dé a propósito de lo que está haciendo este gobierno con respecto a esta ley”, de dilatar la discusión con las elecciones cada vez más cerca.

Más sobre:CongresoRNPSproyectomultasvoto obligatorio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Frente Amplio desdramatiza fuga de AH y FRVS para conformar su propia lista parlamentaria

Falabella más que triplica sus ganancias impulsadas por mejoras en sus 5 unidades de negocio

Calisto emplaza a Chile Vamos por su cupo senatorial: “Hay que ceñirse conforme a la ley”

FRVS acusa que “faltó racionalidad” para consolidar pacto oficialista y adelanta los partidos que integrarán segunda lista

Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para Jadue, multas e inhabilitarlo 15 años a cargos públicos

Formalizan por violación de secreto al exalcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

3.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

4.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Servicios

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Diputados RN acusan a parlamentarios socialistas de “dilatar” discusión de proyecto que establece multas por no votar
Chile

Diputados RN acusan a parlamentarios socialistas de “dilatar” discusión de proyecto que establece multas por no votar

Frente Amplio desdramatiza fuga de AH y FRVS para conformar su propia lista parlamentaria

Calisto emplaza a Chile Vamos por su cupo senatorial: “Hay que ceñirse conforme a la ley”

Falabella más que triplica sus ganancias impulsadas por mejoras en sus 5 unidades de negocio
Negocios

Falabella más que triplica sus ganancias impulsadas por mejoras en sus 5 unidades de negocio

El rally de las acciones mundiales continúa gracias al IPC de EE.UU. y expectativas sobre la tasa de interés

La trastienda de la oferta de la gigante belga Carmeuse por Cementos Bío Bío

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial
Tendencias

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Al igual que en Colo Colo: Martín Rodríguez abandona Ñublense a mitad de torneo para fichar en el extranjero
El Deportivo

Al igual que en Colo Colo: Martín Rodríguez abandona Ñublense a mitad de torneo para fichar en el extranjero

La ANFP libera los audios del VAR en el penal que provocó la ira de Arturo Vidal en el duelo entre Everton y Colo Colo

A cuatro días del clásico entre Colo Colo y la UC: Roberto Tobar y la ANFP llegan al Monumental para reunirse con Mosa

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”
Cultura y entretención

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

Hablan los actores de la precuela de Outlander: “Es una alegría enorme poder formar parte de un universo tan querido”

“Su vocalista actuaba como si estuviera deprimido”: cuando Talking Heads conoció a Dire Straits

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España
Mundo

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España

Envían a prisión preventiva a la esposa del destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol por corrupción

La Casa Blanca confirma que cumbre entre Trump y Putin será en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos