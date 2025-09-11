Eduardo Artés reclama a su llegada al debate: cuestiona sorteo que definió que interpelará a Mayne-Nicholls y Parisi

El candidato presidencial del Partido Comunista (Acción Proletaria), Eduardo Artés, arribó al debate presidencial, haciendo un reclamo por los candidatos a los cuales deberá interpelar.

Cabe recordar que previamente hubo un sorteo en donde se definió el orden de las interpelaciones que ocurrirán durante esta noche.

De acuerdo al sorteo, Artés interpelará a Harold Mayne-Nicholls en primera instancia y en una segunda, a Franco Parisi. En tanto, el profesor será interpelado por Jeannette Jara y José Antonio Kast.

A su llegada, Artés señaló que “los formatos de los debates, ustedes saben cómo son, dan muy poco espacio, esperamos hacer unos buenos puntos eso sí”.

Respecto a su participación aseguró que “me toca interpelar a Franco Parisi y a Harold Mayne-Nicholls. Y seré interpelado por Jara y Kast".

“Es un poco sospechoso que me hayan tocado dos candidatos que es difícil tomarlos, porque en realidad hay mucho populismo ahí”, cuestionó respecto a su participación.

Consultado por sus exceptivas de esta noche, Artés sostuvo que “espero que se puedan cambiar porque indiscutiblemente que Chile está en una encrucijada. O toma el camino al lado del progreso, del ascenso, de lo que va creciendo a nivel mundial, o nos quedamos con la degradación, con los gringos, y el Occidente colectivo que está en decadencia”.