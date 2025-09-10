El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

No era sorpresa que el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, destacara la presencia de su contendora oficialista, Jeannette Jara, en el primer debate televisado en el que asistirán todos los aspirantes a La Moneda.

Y es que son varias las ocasiones en el que el candidato republicano se ha referido a la ausencia de la exministra del Trabajo en estos espacios de discusión.

Así lo hizo esta jornada, en la antesala del debate organizado por Chilevisión que será transmitido en horario prime.

“Primero decir que me alegro que hoy día estemos los ocho candidatos, y creo que ya llegó Jeannette Jara, así que ya estamos listos” , declaró el exdiputado ante la prensa.

“Me toca preguntarle a Jeannette Jara, y me toca preguntarle al profesor Artés. Se repiten las cosas, porque en el debate del año 2021 también me tocó preguntarle al profesor Artés”, agregó.

Con respecto a la ausencia de Jara en los debates realizados anteriormente, Kast repasó las invitaciones que le hizo a la candidata del PC.

“Cada debate es digno, puede ser un debate en la CUT, al que yo le ofrecí ir si es que ella aceptaba debatir conmigo, en la frontera de Arica, en Magallanes”, acotó.