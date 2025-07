UDI insiste en pacto por omisión con republicanos y critica que “cuando se piden gestos concretos, no vemos disposición”

El timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, lamentó que no hayan sellado un acuerdo parlamentario con el Partido Republicano de cara a las elecciones de noviembre.

La colectividad de José Antonio Kast se decantó por un pacto con los libertarios y socialcristianos, mientras que Chile Vamos busca una lista con Demócratas.

En conversación con radio Agricultura, el presidente gremialista manifesó: “Si la izquierda va unida en una sola lista y nosotros vamos divididos, ellos con menos votos van a sacar más diputados".

“El Partido Republicano a través de su candidato José Antonio Kast y el presidente del partido Arturo Squella han dicho en los últimos dos días con mucha claridad y de manera muy tajante que ellos no quieren una lista única. Por lo tanto, acá se dice que el rival es la izquierda, se dice que el adversario está al frente, pero cuando se piden gestos concretos para derrotarla, lamentablemente no vemos esa disposición", señaló.

Por lo mismo, reiteró la idea de buscar otra alternativa como pactos por omisión en los distritos que eligen dos parlamentarios.

En esa línea, añadió: “Nuestra postura es clara. Si aquí no se logró unidad a nivel de gobernadores regionales y regalamos una gobernación, por ejemplo, de Los Ríos o de Ñuble a la izquierda, si aquí no logramos tener una primaria presidencial como la que tuvo la izquierda y si aquí no logramos tener una lista parlamentaria única como sí puede que lo logre la izquierda, la verdad es que los responsables no somos nosotros“.