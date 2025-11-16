OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    El día en que Cataldo aconsejó al comando de Jara por el despliegue territorial

    A fines de agosto el ministro de Educación y hombre fuerte de la campaña presidencial de Boric entregó unos "tips" al centro de operaciones de la abanderada oficialista.

    David Tralma 
    David Tralma

    Han sido múltiples los contactos del gobierno del Presidente Gabriel Boric con el comando presidencial de la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC). Todos en base a las redes que históricamente han tejido ambos mundos y, según aseguran, fuera de horario laboral, para así evitar flancos a la cruzada electoral de la exministra del Trabajo.

    Uno de ellos ocurrió a fines de octubre y lo protagonizó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC). En una distendida cita, el secretario de Estado se reunió con rostros del comando de Jara, como el jefe de la campaña, Darío Quiroga, y la encargada de temas territoriales, Nicole Cardoch (PS).

    Al encuentro llegaron también colaboradores de la cruzada presidencial del ahora Mandatario Boric, cuya campaña fue reforzada con un clave rol en el despliegue territorial del ministro Cataldo.

    La idea de la cita de camaradería fue traspasar los conocimientos de la campaña territorial de Boric a quienes tomaron las riendas de la aventura presidencial de Jara.

    Los “tips”, como los denominaron en Londres 76, pasaron por considerar estructuras de comando y enlaces en todas las regiones del país y en la designación de encargados distritales, por macrozonas e información relativa a la distribución de propaganda electoral.

    Si bien el comando de Jara ya contaba con varias de esas ideas en su diseño de proyección de campaña, la instancia es valorada hasta ahora. La idea de designar enlaces del comando en zonas específicas del país, de hecho, fue transmitida por Quiroga a los partidos políticos del oficialismo en sus habituales encuentros de los domingos. En esa cita, el sociólogo independiente habló de “ejecutivos de cuentas” de la campaña de la exministra del Trabajo.

    En el entorno de Cataldo descartan la vinculación con el comando de Jara y la cita con miembros del equipo de Jara.

    Durante la campaña, su jefe de gabinete, Óscar Aroca, desembarcó en el equipo territorial de la campaña presidencial, mientras que Camilo Sánchez, otrora encargado de las Juventudes Comunistas y asesor en el Mineduc, también recaló en Londres 76.

    Hoy, a un día de la elección presidencial, Cataldo ha asomado en algunos círculos políticos como un posible nombre para reforzar el comando de Jara, en caso de que la abanderada ponga toda la carne en la parrilla.

    Esa misma idea lo instala a él como potencial nombre para asumir los temas territoriales que coordina Cardoch, cuya dirección del equipo ha enfrentado algunos roces en regiones. Desde Londres 76, sin embargo, la respaldan y dicen que dichas diferencias obedecen más bien a temas internos propios del Partido Socialista.

    El viernes 7 de noviembre, en el cierre de campaña de Concepción, la misma candidata Jeannette Jara descartó de plano la incorporación de ministros del gobierno de Boric para su diseño de segunda vuelta.

    No tenemos ese diseño considerado. Hay planificación para segunda vuelta, pero no están considerados ministros”, dijo la candidata presidencial en esa ocasión.

