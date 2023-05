El enredo con el sumario y denuncias por goteo: el flanco que se le abrió a la ministra Jara tras la salida del subsecretario Larraín

En el Ministerio del Trabajo estaban optimistas con los últimos avances a días de la cuenta pública de este jueves 1 de junio. La encuesta Data Influye, de hace algunas semanas, publicó que la ministra Jeannette Jara fue la integrante del gabinete con mayor incremento en el conocimiento público (nueve puntos) y el lunes se votaba el alza gradual del salario mínimo a $ 500.000 en el Congreso, uno de los grandes logros en la gestión de la jefa de cartera, además de las 40 horas, que en La Moneda preparaban con bombos y platillos.

Pero el escenario cambió y lo que pretendían que fuera un lunes de celebración, terminó siendo un día de explicaciones y acusaciones cruzadas. Para peor, el asunto no solo afectó a la ministra Jara, sino que casi todos los ministros del comité político tuvieron que salir a referirse al tema durante este martes, lo que empañó el panorama a pocas horas de la cuenta pública presidencial de este jueves 1 de junio, la prioridad del gobierno en estos días.

Alrededor de las 20 horas del viernes de la semana pasada, La Moneda, a través del equipo de Prensa del Presidente Gabriel Boric, informó la renuncia del entonces subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín (cercano al Socialismo Democrático), de quien dependía la reforma previsional -uno de los pilares más importantes del programa del gobierno- sin dar mayores antecedentes.

Desde ahí todo se vino cuesta arriba para la ministra, porque la renuncia transparentó las diferencias que tenía con Larraín en el trabajo de la reforma, pero recién el lunes se dio a conocer el verdadero motivo de la decisión.

Christian Larraín

Ese día, La Tercera PM publicó que la salida de Larraín se debió a una denuncia formal de acoso sexual en su contra en el Ministerio del Trabajo.

Fue la ministra Jara quien le recomendó al Presidente Boric remover a Larraín, lo que fue respaldado por otros personeros del comité político bajo el argumento de que es un cargo de confianza y esa confianza se había perdido. Así, la titular del Trabajo llamó el viernes al entonces subsecretario y le comunicó su renuncia.

Horas más tarde, Larraín quiso dar su versión, al mismo tiempo en que el Congreso aprobaba el salario mínimo y la ministra intentaba festejar. En una entrevista en La Tercera, el exsubsecretario relató que el viernes pasado la ministra Jara lo llamó a su oficina para pedirle la renuncia y reclamó que no se le dio la posibilidad de defenderse ni tampoco pudo conversar con el Presidente.

“Me dijo ‘señor subsecretario, le tengo que pedir la renuncia porque tengo una denuncia de acoso sexual contra usted’”, relató el ingeniero comercial, quien, además, aseguró que tuvo que insistir para que se le explicara por qué tenía que salir del cargo.

“A la tercera insistencia me dio la siguiente explicación. ‘Mira, te vamos a decir en términos generales, no te vamos a decir quién es, pero es por uso de lenguaje de connotación sexual, o algo así, inadecuado en público’. Subrayo en público. Eso fue lo que me dijeron. O sea, no fue uso de lenguaje sexual inadecuado dirigido a una persona”, acusó Larraín, quien también relató las diferencias que tenía con la ministra por la reforma. Incluso, acusó que la abogada le hizo la “ley del hielo” desde el 3 de mayo: “Dejó de hablarme cuando señalé que las cuentas nocionales no tenían mayoría parlamentaria (...)”. Mientras que el 9 de mayo acusó haber discutido con Jara: “Me dijo ‘¿por qué hiciste estas declaraciones? No corresponde que las haga un subsecretario, y te tienes que quedar callado’”.

Mientras celebraba la aprobación del salario mínimo, la ministra Jara tuvo que dar explicaciones por el caso Larraín.

Sumario tardío

Este lunes, en medio de la celebración por el salario mínimo, la ministra Jara tuvo que salir a dar explicaciones. “Respecto de los temas de fondo, para nosotros es muy importante que, por sobre todo, se mantenga un estándar en el cual la convivencia laboral de las y los trabajadores sea debidamente resguardada, y en ese contexto, creemos que se incidió en algunas conductas que no eran del todo positivas, por lo que se determinó pedirle, precisamente, la renuncia al exsubsecretario”, dijo la abogada.

Jara, además, confirmó que realizará un sumario. “Vamos a hacer ese sumario, a partir del día de hoy lo he instruido, y ahí va a poder hacer todos sus descargos, pero aquí, quien no cuenta con toda la confianza política, no puede seguir en dicha responsabilidad, y las declaraciones posteriores me han confirmado que era lo necesario de realizar”.

El problema con la acción de la ministra es que si el sumario se inicia luego de la renuncia del subsecretario, no lo pueden sancionar, porque se extinguió su responsabilidad, según el Artículo 157.b del Estatuto Administrativo.

Así lo explicó el ministro de Justicia, Luis Cordero, en Radio Infinita: “Si el sumario se inicia antes (de la renuncia) se puede seguir instruyendo, la clave es saber la fecha de aceptación de la renuncia. Desde el punto de vista legal, la fecha de la renuncia es la que define qué se puede hacer y qué se puede hacer después”.

Según la versión del exsubsecretario, él firmó su renuncia la misma tarde del viernes pasado.

Pese a eso, durante la tarde de este martes en el gobierno transmitieron otra información enredando aún más el asunto del sumario. Así, explicaron que si esta acción se instruyó de manera previa al decreto que acepta la renuncia de Larraín, eventualmente podría haber sanciones. De esta forma, dicen que más allá de que la renuncia se haya pedido el viernes, si el decreto de su salida se tramitó con posterioridad y luego del anuncio del sumario, sí podría tener sanciones.

La tarde de este martes el Ministerio del Trabajo, a través de una respuesta oficial, informó lo siguiente: “Al exsubsecretario Christian Larraín se le pidió la renuncia el viernes 26 de mayo y él la presentó con esa misma fecha. Dado que ya había trabajado ese día, la renuncia se hacía efectiva a partir del sábado 27 de mayo. Al no ser éste un día hábil, el decreto respectivo comenzó a tramitarse el lunes 29 de mayo, día en que, al ver las declaraciones del exsubsecretario en medios de comunicación, las funcionarias afectadas formalizaron sus denuncias. Por lo tanto, como la renuncia estaba en proceso, dichas denuncias sí permitieron instruir un sumario antes de cerrar el proceso de la renuncia”.

Sin embargo, abogados entendidos en el tema transmiten que la fecha del decreto, más allá de que demore su tramitación, debería decir el día exacto en que se pidió su renuncia y dejó de trabajar, es decir, el sábado. Por lo tanto, si ese fuera el caso, la acción fue previamente al sumario, ya que este se solicitó el día lunes.

La defensa de Jara y las palabras de Marcel

Al mediodía de este martes la ministra Jara, en el matinal de Mega, salió nuevamente a responder sobre el tema. “Nosotros teníamos antecedentes de que había problemas de convivencia interna dentro del recinto de la subsecretaría en los cuales había muchos reclamos en contra del propio subsecretario. Distintos tipos de conductas de hostigamiento y acoso”, dijo la abogada.

Y añadió: “Al subsecretario se le pide la salida porque hay gente que la estaba pasando muy mal en la subsecretaría, creo que hay una parte que no se ha visto, pero aquí las víctimas son las que estuvieron sometidas a estas conductas y son las que precisamente hicieron llegar estos antecedentes. Entonces, a mí como ministra me corresponde preocuparme de que la organización tenga un trato acorde”.

Eso sí, la secretaria de Estado no precisó cuándo llegaron las denuncias, quién las recepcionó, cuántas son y cuál es su contenido.

Fuentes del ministerio aseguran que la ministra Jara este lunes recibió el apoyo de algunas funcionarias y exfuncionarias de la subsecretaría y que ha recopilado nuevos antecedentes y denuncias que han ido llegando a “goteo”. Es más, una de ellas le envió una carta en que le decía que efectivamente había escuchado comentarios inapropiados directos por parte de Larraín, lo que el mismo exsubsecretario descartó en su entrevista: “Puedo garantizar que jamás hice un comentario inapropiado, de ninguna naturaleza, dirigido ni a un hombre ni a una mujer de la subsecretaría”.

También hubo otro tipo de repercusiones en la subsecretaría. El asesor Marco Morales -uno de los hombres clave en la reforma- renunció al ser un cargo de confianza de Larraín.

Los ministros del comité político también se refirieron al caso. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, de hecho, respaldó la gestión del exsubsecretario en la cartera y dijo que “Larraín fue clave en la arquitectura del proyecto que presentó el gobierno e hizo un gran trabajo, y ese fue su gran aporte”.

De todas formas, en el entorno del titular de Hacienda descartan que sus dichos hayan sido un respaldo a Larraín y que el caso depende de la ministra Jara, quien cuenta con toda la confianza del economista.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, por su parte, descartó haber conocido los antecedentes y defendió la decisión del Presidente. “Los cargos de confianza existen desde hace más de un siglo en el sistema institucional. Se caracterizan desde muy antiguo por la libertad de nombramiento y de remoción, de modo que no existe una exigencia legal para acreditar la falta de confianza más allá de la simple expresión de voluntad del Presidente de la República. Otra cosa distinta son las responsabilidades funcionarias. Vincular estas con la confianza del cargo es un error de forma y fondo”, dijo.

En todo caso, en la oposición no han quedado conformes con las respuestas del Ejecutivo. “En la previa a la cuenta pública malas señales del manejo del gobierno y su forma de hacer política. Subsecretario era dialogante, quería acuerdos en reforma previsional y por diferencias con ministra es removido y acusado, así se sacan de encima a los que piensan distinto”, cuestionó el senador UDI Iván Moreira.

Mientras que el diputado Frank Sauerbaum (RN) exigió que se investigue: “Habrá que pedir una investigación interna y exigirla para resguardar los derechos de las víctimas, lo mejor es darle claridad al asunto”.

La bajada oficial de la Secom

A propósito de los conflictos en el Congreso, la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda (Secom), liderada por Pablo Paredes, difundió una minuta entre los parlamentarios oficialistas.

“La renuncia del exsubsecretario Larraín fue inmediatamente aceptada porque es el estándar que, como gobierno, hemos establecido en estos casos. Tenemos un compromiso férreo con el respeto y la dignidad de los trabajadores, especialmente cuando se trata de acoso sexual”, escribieron desde el gobierno.

También agregaron que “todos los funcionarios y funcionarias siempre deben denunciar oportunamente situaciones de acoso y maltrato en el ambiente laboral, como corresponde. Como gobierno estamos atentos a resguardar la protección y derechos de los trabajadores y trabajadoras”.